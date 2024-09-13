У сел Родное и Терновка построят коттеджные поселки

Концепцию комплексного развития территорий в районе сел Терновка и Родное одобрили 11 сентября на заседании Градостроительного совета.

— Коллеги хотят подписать комплексное развитие территории (КРТ), таким образом мы отрегулируем ее освоение. В ином случае, боюсь, что все закончится «Байдарской сказкой», и нам придется что-то долго и мучительно сносить, — предварил представление концепции губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам замгубернатора Максима Жукалова, данная территория на сегодня имеет сельхозназначение, но независимая экспертиза уже признала невозможность ее использования для сельского хозяйства. Проблемой также является водообеспечение сел. Однако городские власти считают, что КРТ позволит эти вопросы решать, а застройка не начнется до решения инфраструктурных проблем.

Как рассказал представитель разработчика Алексей Васильковский, общая площадь проектирования составляет 55 га, из них 13 га сейчас находятся за границей предполагаемого КРТ, их еще предлагается включить.

— Эта территория нужна под объекты соцобеспечения: школа, парки. Количество существующих земельных участков сельхозназначения на сегодня — 221, планируется их размежевать на 511 участков разного вида целевого назначения, из них 465 — под ИЖС, 46 — передать городу для участников СВО, — представил концепцию А.Васильковский.

Согласно расчетам разработчиков, ожидаемое количество прироста населения — 1022 жителя, предварительная калькуляция затрат, необходимых для реализации проекта, — 5 млрд рублей. В эту сумму войдут затраты на создание улично-дорожной сети, строительство инженерных наружных коммуникаций, жилых домов и коммерческих объектов. Срок реализации проекта — девять лет.

Что касается самих коттеджей, то их предполагается выполнить в единой стилистике, в соответствии с разработанным ранее дизайн-кодом Севастополя: светлые тона фасадов, с незначительным вкраплением природных материалов — естественного камня и дерева. Также обещают применить единую стилистику для заборов и скатных крыш.

Мастер-план состоит из пяти основных контуров, один из которых примыкает к селу Родное, еще четыре — к Терновке.

— В Терновке имеем охранную зону ОКН — ДОТ, вокруг него предполагается обустройство парка, есть договоренность с парком «Патриот», что данную территорию они примут, вместе с ними будет выполнено благоустройство патриотической направленности, — продолжил А.Васильковский.

Под парк планируется выделить 70 соток. К улично-дорожной сети примыкает объект коммерческого назначения (с необходимой инфраструктурой) площадью 10 тысяч кв.м с большой парковкой, под которой предполагается разместить локальные очистные сооружения.

Под школу на 690 учеников сформируют земельный участок площадью 1,9 га. Существующую школу в Терновке предполагается реконструировать в детский сад.

Заслушав доклад, М.Развожаев поинтересовался, как именно будет реализовывать КРТ, будет ли это единый застройщик, девелопер, который построит, а затем продаст построенное, или предполагается, что процесс будет дискретирован: кто-то возьмется за сети, кто-то — за магазины... По его мнению, это ключевая тема.

— Если второй вариант, то мы должны будем очень жестко в КРТ прописать все требования, хотелось бы иметь дело с одним контрагентом, — сказал глава города.

На это докладчик пояснил, что по Терновке планируется два девелопера, по Родному — предусмотрено взаимодействовать с существующими там ТСН.