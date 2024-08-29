У «Байдарской сказки» может быть плохой конец

Разрешительных документов на строительство коттеджного поселка под названием «Байдарская сказка» в селе Тыловое департамент архитектуры Севастополя не выдавал. Но жилые дома уже построены и выставлены продажу.

«Площадь земельного участка, на котором возводится коттеджный посёлок, составляет больше 10 гектаров. В настоящее время действуют требования, которые позволяют разместить на одном земельном участке только один индивидуальный жилой дом. Таким образом, возводить на этой территории комплекс индивидуальных жилых домов, по сути посёлок коттеджный, недопустимо с точки зрения соблюдения законодательства о градостроительной деятельности», — сообщил и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов.

Он также отметил, что в этом году сотрудники городского правительства совместно с прокуратурой уже проводили проверку этой стройки. «Прокуратура проводит свою проверку, а правительство Севастополя в рамках предоставленных полномочий реализует мероприятия по подаче заявления о сносе и признании самовольными постройками объектов, возводимых на земельном участке», — уточнил чиновник.