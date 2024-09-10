Уволился руководитель капстроя

Директор департамента капитального строительства Иван Погодин покинул свой пост. Об этом 10 сентября на очередном заседании правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев, выразив сожаление по этому поводу.

По его словам, И.Погодин покинул правительство Севастополя по личным обстоятельствам.

— Он очень эффективно с нами потрудился, но решил переехать в другой регион. Поэтому вчера у него был последний рабочий день. Мы его все вместе благодарим, — сказал М.Развожаев. Он также вручил И.Погодину грамоту от правительства города.

И.Погодин был назначен на должность и.о.директора департамента капитального строительства в октябре 2023 года, от приставки и.о. освободился через полгода.

За последнее время это уже четвертая потеря в правительстве Севастополя. В августе из правительства был уволен и.о.замгубернатора Евгений Горлов, затем уволился руководитель ДИЗО Тимур Кулиев. В тот же период правительство города покинула начальник управления информационной политики Ирина Юхина.