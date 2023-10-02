В городском правительстве произошли кадровые изменения

О новых назначениях в составе правительства Севастополя было объявлено в понедельник, 2 октября, на аппаратном совещании.

Так, Николай Приставка, несколько лет назад возглавлявший городскую налоговую службу, вернулся в Севастополь из Воронежа и занял должность еще одного исполняющего обязанности вице-губернатора. Он будет курировать вопросы имущественного и земельного блока, что, по словам губернатора Михаила Развожаева особенно важно в связи с необходимостью скорейшего решения вопросов по выделению земельных участков участникам СВО. Под кураторство Н.Приставки также попадают все подведы этого департамента.

По словам М.Развожаева, важное значение имеет опыт руководства Н.Приставкой налоговых органов города, так как еще одна задача нового зама — налаживание сферы госуслуг.

Прежде курировавший эти вопросы и.о.вице-губернатора Максим Жукалов теперь сосредоточится на вопросах архитектуры и охраны памятников, а также завершения работы над генпланом города.

Кроме того, директором департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назначен Станислав Таматаев. Ранее он занимал эту должность с приставкой «и.о.».

В состав правительства Севастополя введена Анжела Сумакова — директор департамента культуры Севастополя.

Еще один назначенец — Игорь Емельянов. Он возглавит главное контрольное управление Севастополя. Раньше он работал в органах прокуратуры Севастополя.

Иван Погодин — руководитель Единой дирекции назначен первым заместителем директора департамента капитального строительства с возложением на него обязанностей директора капстроя.

Алексей Краснокутский вновь назначен директором департамента общественной безопасности.