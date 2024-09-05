Разбираются: одиночный пикет или перформанс

Севастопольского художника Виктора Чижова задержали на пл.Нахимова, где он стоял с протестным плакатом.

Это не первое проявление его социальной активности. Так В.Чижов выражает свою гражданскую позицию и несогласие с действием властей по разным значимым для города вопросам. Недавно он выступал в требованием спасти от варварской застройки дендропарк на ул.Гоголя.

Свое несогласие с существующим положением вещей В.Чижов оформляет художественно, каждый раз выходя на пикет с собственноручно нарисованным плакатом. Выход к городской Доске Почета на пл.Нахимова 4 сентября не стал исключением. Новый транспарант дополнил начатую пять лет назад серию сатирических плакатов. На этот раз В.Чижов протестовал по поводу художественных мастерских на ул.Репина, к которым художники Севастополя сейчас не имеют доступа.

— Два с половиной года назад я обратился к властям с просьбой создать галерею батальной живописи, что могло бы способствовать патриотическому воспитанию нашей молодежи, однако мастерские у этому моменту оказались коммерциализированы, и, значит, недоступны для художников, — утверждает В.Чижов.

Беспокоит художника и судьба севастопольских объектов культурного наследия, к которым, по его мнению, относятся варварски.

После довольно непродолжительного пикетирования у Доски Почета В.Чижова задержали, но потом отпустили.

По словам самого художника, правоохранительные органы сейчас решают, как квалифицировать организованную им акцию: то ли это одиночный пикет, то ли художественный перформанс...

Помочь им в решении этой задачи, по словам художника-акциониста, должен профессор из филиала МГУ в Севастополе, которому поручено провести лингвистическую экспертизу относительно содержания плаката.