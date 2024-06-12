Вышел на одиночный пикет в защиту дендропарка

Свое требование он изложил на плакате в свойственной ему художественной манере. Говорит, что севастопольский дендропарк уникален тем, что не высыхает летом, так он имеет систему естественного полива, там имеются родники.

За сохранность дендропарка В.Чижов бьется не один год, пытаясь донести до городских чиновников мысль о недопустимости уничтожения этого уголка живой природы. Те же упорно игнорируют его беспокойство и даже заявляют, что никакого дендропарка в Севастополе не существует.

Примерно тоже заявляют в прокуратуре города и в Севприроднадзоре, мол, нет у нас дендропарка и все тут!

На это у В.Чижова есть свои возражения: как же нет, если еще недавно в правительстве города выделяли грантовые средства на закупку растений. Да и всякому севастопольцу с детства известно о существовании на Гоголя, 13, Дома природы: целыми классами ходили туда на растения смотреть и птичек слушать. А тут, поди ж ты — нет его оказывается!

А все потому, что дендропарк сильно мешает строить четыре 10-этажки, которые еще в украинские времена начали на ул.Гоголя небезывестный в Крыму застройщик. Настолько известный, что противостоять его напору никто в городе не решается. На сегодня застройщик захватил уже четверть территории дендропарка, отгородил ее забором, заодно вырубив деревья.

— Я обращал внимание властей на эти вопиющие факты, еще когда рассматривали Правила землепользования и застройки, и мне клятвенно обещали, что дендропарк будет сохранен. Однако на деле получилось, что парк не только не сохраняют, но вырубили кедры, а теперь и вовсе заявляют, что парка не существует. Как не существуют и те краснокнижные растения, которые пока там еще растут, — рассказал В.Чижов.

Устав от бесконечной и бессмысленной переписки с чиновниками, обращений в суды и в прокуратуру, В.Чижов вышел на одиночный пикнет, чтобы хоть так привлечь внимание севастопольцев к проблеме.

— Душа требует защитить то, что всем нам так дорого! — объясняет он, вспоминая, каких трудов стоило в послевоенном Севастополе вырастить каждое деревце. — Приехавшим в город в последние годы это просто невдомек!

Что касается нелицеприятного обращения к властям на плакате, так, по словам В.Чижова, это никакое не оскорбление, а всего лишь термин, используемый при обучении живописи.

— Нас в художественном институте на лекциях по анатомии учили, что голова является продолжением позвоночника, а позвоночник растет из тазовых костей. Я просто это истину немного перефразировал и дополнил, — улыбнулся художник.