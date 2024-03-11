Ялтинские врачи проводят диспансеризацию ветеранов на дому

Третий год подряд в Ялте ветераны не ходят в по врачам, а ждут их у себя дома. Сначала пожилых людей посещают медсестра и фельдшер, которые берут анализы и делают кардиограмму, а затем приезжает терапевт.

«Такая форма работы очень востребована. Лицам преклонного возраста удобно, когда прямо на дому они проходят все необходимые обследования. Бригада медиков выезжает в удобное время, предварительно наши специалисты созваниваются, чтобы дома был кто-то из родственников или соседей, — рассказывает руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина.

В поликлинике составлен график выезда к ветеранам для диспансеризации. Фельдшер и медсестра заполняют опросный лист, берут анализы, измеряют артериальное давление, делают кардиограмму. После получения результатов анализов и кардиограммы на дом направляется терапевт, который назначает лечение и определяет, какие консультации узких специалистов необходимы каждому пациенту.

Сейчас медики осматривают и обследуют 30 ветеранов. Если в этом будет необходимость, специалисты Ялтинский многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБАА России) готовы дополнительно включить в список желающих. Один из таких пациентов, к которому выезжали медики, — Почетный гражданин Ялты Анатолий Сотников. 9 марта ему исполнилось 100 лет.

Кстати, в детской поликлинике Ялты для младенцев придумали удобный метод врачебного осмотра «Ромашка». Смотровой пеленальный столик для малыша расположен в центре медкабинета, а доктора по очереди подходят и осматривают ребенка. В Севастополе такой опыт перенимать не спешат.