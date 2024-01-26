В Ялте мамам с младенцами не нужно бегать по кабинетам поликлиники

В детской поликлинике города-курорта для младенцев придумали удобный метод врачебного осмотра «Ромашка». Смотровой пеленальный столик для малыша расположен в центре медкабинета, а доктора по очереди подходят и осматривают ребенка.

«В месяц детей осматривают хирург, невролог, окулист и стоматолог. Раньше мамы посещали кабинет каждого специалиста — там ребенка нужно было раздеть, потом одеть, и на это тратилось много времени. Сейчас осмотр проводится намного быстрее. Не ребенок идет к докторам, а врачи подходят к малышу. Это удобно как для медиков, так и для родителей, и ребенок испытывает меньше стресса», — рассказала заведующая детской поликлиникой Ялтинского многопрофильного медцентра Федерального медико-биологического агентства России (ЯМЦЦ ФМБА) Лилия Шевцова.

«Ромашку» придумали для месячных и годовалых детей. Перед осмотром, он занимает не больше часа, родителям выдают специальные талоны «Ромашка» с указанным временем, поэтому ни очереди, ни заминок не возникает. Нововведением довольны и родители и врачи.

«Сейчас мы осматриваем до 99 процентов малышей, которым исполнился месяц. Это очень важно — пройти осмотр специалистов в один месяц, не упустить время, когда у ребенка есть какие-либо нарушения», — отметила врач-невролог детской поликлиники ЯММЦ ФМБА России Анастасия Сивцова.

Весной «Ромашку» планируется организовать и для детей трех лет.

В Севастополе подобный опыт пока перенимать не планируют. Как сообщили в пресс-службе горбольницы №5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка, «у нас этот метод не используется и на данный момент не рассматривается возможность его применения».