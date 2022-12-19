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Новым директором департамента культуры назначили чиновницу из Красноярска

Щербакова Евгения

Новым директором департамента культуры Севастополя назначена бывший первый заместитель этого ведомства Анжела Сумакова.

Нового руководителя представил 19 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

— Хотел представить новую коллегу, но не очень новую, это Анжела Геннадьевна Сумакова. Я принял решение назначить ее директором департамента культуры. Она работала первым заместителем директора какое-то время, покидала нас, и теперь я решил ее назначить директором департамента культуры, — обратился к участникам совещания глава города — уроженец Красноярска. Он пообещал в этот же день представить нового руководителя коллективу.

— Анжела Геннадьевна, у вас традиционно сложный период, хотя новогодние мероприятия мы в этом году максимально сократили. Но то, что касается детских мероприятий, надо чтобы все прошло на очень хорошем уровне, чтобы детишки получили ощущение праздника, — напутствовал нового руководителя департамента М.Развожаев.

Предыдущий руководитель департамента культуры Ирина Романец занимала эту должность с марта 2021 года. В октябре 2022-го она уволилась, как было объявлено, по семейным обстоятельствам.