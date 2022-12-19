Новым директором департамента культуры назначили чиновницу из Красноярска

Нового руководителя представил 19 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

— Хотел представить новую коллегу, но не очень новую, это Анжела Геннадьевна Сумакова. Я принял решение назначить ее директором департамента культуры. Она работала первым заместителем директора какое-то время, покидала нас, и теперь я решил ее назначить директором департамента культуры, — обратился к участникам совещания глава города — уроженец Красноярска. Он пообещал в этот же день представить нового руководителя коллективу.

— Анжела Геннадьевна, у вас традиционно сложный период, хотя новогодние мероприятия мы в этом году максимально сократили. Но то, что касается детских мероприятий, надо чтобы все прошло на очень хорошем уровне, чтобы детишки получили ощущение праздника, — напутствовал нового руководителя департамента М.Развожаев.

Предыдущий руководитель департамента культуры Ирина Романец занимала эту должность с марта 2021 года. В октябре 2022-го она уволилась, как было объявлено, по семейным обстоятельствам.