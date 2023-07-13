Новый Херсонес строят в палеодолине

Место строительства объектов Нового Херсонеса на улицах Ерошенко и Древней когда-то было долиной древней реки. Вода там есть и сейчас.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили профессор МГУ, доктор геолого-минералогических наук Наталья Лубнина и доцент геологического факультета МГУ Олег Крылов.

О наличии палеореки в этом месте свидетельствуют скопление воды, которая сейчас образовала целое озеро, а также палеоколодцы, которые сохранились до наших дней, их там примерно с десяток. Таким образом, факт скопления воды имеет свое объяснение — течение реки преграждается улицей Древней, уровень которой на 5-7 метров выше долины.

Интересно, что с другой стороны улицы сохранены несколько колодцев. Значит, река там продолжала свое течение по палеодолине и в итоге впадала в Карантинную бухту.

Палеорека и сейчас течет, причем, вода, которой она питается из подземных источников, ничем не загрязнена. В разных колодцах вода на разных глубинах, что говорит о том, что там есть какое-то подземное течение. Когда реку перекрыли улицей, получилась дамба.

У ученых есть предположение, что раньше были стоки, которые позволяли реке перейти улицу и продолжить течение в бухту Карантинная. Потому до нынешних строительных работ вода тут и не скапливалась.

К тому же, палеодолина, исходя из данных бурения, сложена песками, что позволяло воде утекать в Карантинную бухту.

По мнению геологов, сами колодцы тоже весьма интересны. Вероятно, какие-то из них использовались для хранения рыбы, воды и еще чего-то. Ученых также поразило, что резервуары, выбитые в плотных породах, имеют правильную форму.

— Колодцы имеют разную форму: круглые, прямоугольные, квадратные. Мы их успели сфотографировать, но потом увидели, что их засыпали, и, скорее всего, никто никогда не увидит, где были эти колодцы. Было бы хорошо, если бы их не засыпали, а сохранили, закрыли чем-нибудь и сделали бы из них объекты показа для посетителей, чтобы те имели представление, как жили древние люди, — высказала свое мнение Н.Лубнина.

Напомним, что строители, отчаявшись бороться с поступлением воды, задумали создать в Новом Херсонесе водоем, который решили назвать рекой Героон.

Справка

Палеодолина (палеорека) — геологический термин, описывающий остаток бездействующего русла реки или ручья, который был заполнен или погребен более молодыми отложениями.