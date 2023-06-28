В Херсонесе откопали уникальную экседру и погребальный комплекс

Очередной полевой археологический сезон в Херсонесе ознаменовался уникальной находкой — под подвалом снесенной недавно Художественной галереи «Зеленая пирамида» был обнаружен уникальный археологический комплекс римского периода.

Что это за находка и каково ее значение, журналистам рассказал начальник экспедиции Института истории материальной культуры Сергей Соловьев.

Напомним, что с 2021 года на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического ведутся самые масштабные в мировой античной археологии раскопки.

За последние два с половиной года археологи раскопали территорию площадью 85 тысяч кв.метров, нашли около четырех миллионов археологических находок, более полутора тысяч археологических комплексных объектов разных эпох — от артефактов бронзового века до предметов, относящихся к новой и новейшей истории.

Зачинателями раскопок стал Институт материальной культуры РАН и Государственный Эрмитаж. В общей экспедиции также работали сотрудники Херсонесского музея-заповедника, Института археологии Крыма, а также археологической некоммерческой организации «Наследие Кубани», студенты Севастопольского госуниверситета. Работы проводятся при финансовой и организационной поддержке Фонда «Моя история» и при содействии Министерства обороны РФ.

В разгар работ на раскопе вместе с научными сотрудниками трудились до 700 человек, теперь остались около двухсот.

Эврика!

По словам С.Соловьева, найденный недавно археологический комплекс определенно стоит в одном ряду с наиболее значимыми находками последнего времени — колумбарием, захоронениями Аристона, Аниона, плитовыми гробницами. На сей раз найденное сооружение высотой два метра состоит из двух частей: верхняя представляет собой общественную беседку экседру (полукруглая глубокая ниша, обычно завершаемая полукуполом), нижняя — погребальный комплекс.

Экседра имела ритуальное значение, такие сооружения устанавливались в наиболее важных и значимых местах города, на главных улицах или рядом с какими-то общественными или культовыми сооружениями. Подобные экседры известны в античном мире, но эта была построена поверх некого погребального сооружения — четырехкамерного склепа или мавзолея, две камеры из которых — вырубленные в скале саркофаги.

Как утверждает ученый, по отдельности, каждое из этих сооружений — не неожиданность, но соединенные в одном комплексе, они найдены впервые.

Еще одна Кассандра

В центральной части мавзолея хоронили в соответствие с обрядом кремации, о чем свидетельствуют восемь найденных свинцовых и одна бронзовая урна, все они наполнены прахом погребенных. Остальные камеры содержат погребения по обряду ингумации, там найдены более десяти останков человеческих скелетов.

Как предполагают археологи, различный характер захоронений продиктован вовсе не этнокультурными особенностях, а гендерными: в центре хоронили мужчин, по бокам — женщин.

Такая версия аргументируется составом так называемого погребального инвентаря: в урнах найдены традиционные мужские золотые нагубники и наглазники, а в боковых камерах — предметы, связанные с жизнью женщины: украшения, наборы посуды для загробных трапез, стеклянные сосуды, сосуды для благовоний, декоративные элементы одежды — пряжки, пуговицы, серьги, заколки, булавки, золотые бляшки, агатовые и сердоликовые бусы.

Нет сомнений, что все погребенные в этом комплексе были весьма состоятельными людьми, могущими, говоря современным языком, организовать себе погост на vip-участке.

— Мы пока можем только догадываться, какой семье все это принадлежало, но у нас уже есть два имени — при снятии плиты перекрытия с одного из саркофагов, на ней была обнаружена надпись: «Здесь лежит Кассандра — дочь Антисфена», — продолжил С.Соловьев.

Он также сообщил, что более точная информация, кто же захоронен в саркофаге, появится после антропологического анализа костных останков. Кроме того, будет проведен анализ погребального инвентаря.

— Пока мы продолжаем разборку комплекса, но уже теперь я убежден, что найденное займет достойное место в будущей экспозиции историко-археологического парка, — сказал ученый.

Разборка и сборка по номерам

В настоящее время большая часть экседры разобрана, с перспективой последующего восстановления. Правда, не на том же месте из-за расположения комплекса практически на уровне грунтовых вод.

— У нас отработана методика разборки, мы уже применяли ее в Сирии на Триумфальной арке, сейчас используем ее здесь. Каждый камень разобранного послойно сооружения маркируется, сканируется, фиксируется, каждый снятый слой отправляется в специальный ангар для хранения, на каждый камень составляется паспорт, обрабатывается 3D-сканером для получения полной картины. После этого, словно пазл, мы все соберем на новом месте, — пояснил археолог.

Он также рассказал, что осенью приедут реставраторы-технологи, которые будут пропитывать каждый камень для консервации и только после этого все составляющие будут собраны и приведены к первозданному виду.

При этом С.Соловьев признал, что далеко не все найденные сооружения сохраняются таким образом — всего их разобрали уже семь.

– Все сохранить нереально, многим пришлось пожертвовать. Они, конечно, все зафиксированы, на все сделаны 3D-модели. В новом музее будут экраны, на которых все эти объекты будут показаны в разных проекциях, что позволит интерактивно с ними знакомиться, — ответил он на вопрос.

А вдоль дороги...

Ученый рассказал, что все найденные археологические комплексы располагались вдоль дороги. По его словам, от ворот Херсонеса вела широкая дорога шириной примерно 6 метров, и это была большая улица, которая вела в сторону некрополя. Вся территория Южного пригорода — изначально был городском некрополем, но пик его расцвета пришел именно на римский период.

Так вот, наиболее важные погребальные сооружения расположены как бы на одной линии и по одной стороне дороги. Возможно, на другой стороне – не менее важные сооружения, но эта часть сейчас скрыта площадью у главного входа в Херсонес.

Будет река Героон

Именно река, которая образовалась из-за потревоженных и вышедших на поверхность грунтовых вод на месте раскопа, что на территории стройки Нового Херсонеса.

— Вода нам, конечно, мешает, когда мы доходим до материкового слоя геологического происхождения, который находится на глубине 2,5 метра ниже уровня моря. Все два с половиной года здесь работают помпы по откачке воды, но вода все равно поступает. Знаю, что проектом предусмотрено создание здесь искусственного водоема, возможно, реки. Тем более, что вода тут хорошая, пресная. Есть даже предложение назвать ее Героон в честь одного из основателей Херсонеса. Я бы назвал ее Стикс, потому что это граница между загробным миром и миром живых, но...

Находки — в новый музей

В настоящее время в Херсонесе работает целая группа реставраторов из Государственного Эрмитажа, при участии реставраторов из Херсонесского музея. Обработке подвергаются металлические предметы, ювелирные украшения, керамика.

— У нас сейчас примерно 360 тысяч находок, что в полтора раза больше, чем действующие фонды Херсонесского музея. Вся эта коллекция будет передана в новый музей, — пообещал С.Соловьев.

Прямо с раскопа журналистов пригласили осмотреть находки, среди которых оказались те самые золотые наглазники и нагубники, сережки, керамическая посуда, фрагменты мраморных скульптур и другие артефакты.