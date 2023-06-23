Заразиться менингитом от купания в водоеме невозможно

Информация о смерти ребенка от менингита после купания в Инкерманском котловане, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Заразиться менингококковой инфекцией водным путем невозможно. Передача возбудителя менингококка от больного здоровому человеку происходит воздушно-капельным (контактным) путем при непосредственном тесном общении.

По информации территориального отдела Роспотребнадзора, на территории Севастополя действительно зафиксирован случай летального исхода менингококковой инфекции у ребенка. Эпидемиологи по данному факту провели эпидемиологическое обследование, у родителей уточнялись причины возникновения и факторы передачи инфекции, а также круг контактных лиц. Организованы и проведены обследования лиц, контактировавших с больным. Среди обследованных контактных лиц носители менингококковой инфекции не выявлены.

В настоящее время с подобным диагнозом ни детей, ни взрослых в реанимации больниц Севастополя нет.

Святой резервный источник

Инкерманский карьер находится рядом со Свято-Климентовским мужским монастырем — одним из древнейших действующих монастырей в Крыму.

Во времена Римской империи в здешние каменоломни ссылали христиан. В первом веке сюда был сослан епископ Климент. По преданию, содержащиеся на каторге страдали от недостатка воды, и Клименту Римскому было явлено, где находится источник. Он не иссякал много веков, считался целебным. Но в 1978 году в результате работ на карьере были нарушены водоносные пласты, и вместо родника образовалось озеро.

Из-за длительного отсутствия снегопадов и дождей в Крыму в 2020 году обмелели водохранилища. Возникла проблема с водоснабжением населенных пунктов. Решено было использовать резервные и альтернативные источники, в том числе для снабжения Севастополя — воду из бывшего Инкерманского карьера.

Порядка одного миллиона кубов из озера откачали, но с тех пор уровень воды восстановиться не смог.