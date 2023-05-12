Использованный во время засушливого 2020 года Инкерманский карьер планируют наполнить водой.

Сейчас водоем в бывшем карьере выглядит обмелевшим, природного восстановления за минувшие после засухи годы не произошло.

Об планах восстановления сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, выступая 11 мая перед депутатами на сессии Законодательного собрания Севастополя.

— Мониторинг водных объектов, откуда забиралась вода, ведется постоянно. Мы делаем еженедельную сводку об уровне воды в этих водоемах а также в водохранилищах, имеющих стратегическое значение. В настоящее время обсуждается вопрос наполнения Инкерманского карьера, — ответила на вопрос депутата Екатерины Бубновой руководитель ведомства.