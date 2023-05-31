На улице Железнякова нарисовали Херсонес

Во дворе жилого многоквартирного дома на ул.Железнякова стену расписали видами Херсонеса. В качестве холста художники использовали отдельно стоящую стену, которая до того отнюдь не украшала дворовое пространство.

Зато теперь...

Художники изобразили Херсонесский Владимирский собор и колонны базилики на фоне ярко-синего моря, неба, в обрамлении яркой зелени. Мурал получился красочным и очень позитивным, что отмечают и жильцы дома.

— Красиво же получилось! — оценил сделанное один из жильцов.

— Круто смотрится! — поддержали его гуляющие во дворе подростки.

Как оказалось, мурал нарисовали ребята из художественной студии DISLAV, которая работает по всему Крыму. В Севастополе на их счету уже несколько знаковых работ, и не все удачные. Так, в июле 2022 художникам пришлось восстанавливать изображение ракетного крейсера «Москва» на трансформаторной подстанции на ул.Н.Островской и заштукатуривать портреты каких-то явно зарубежных моряков.

Как рассказала «Севастопольской газете» проектный специалист художественной студии DISLAV Владислава, новый мурал заказал жилец дома Андрей, которому очень не нравилась серая безликая стена во дворе, хотелось чего-то радостного и соотносящегося с местом расположения дома. Поскольку совсем недалеко находится Херсонес, его и выбрали в качестве сюжета. Эскиз разрабатывали вместе с Андреем. Рисовать начали еще в конце января, а закончили в середине марта.

Основную часть изображения нарисовала художница студии Полина, временами ей помогали и другие художники. Интересно, что заказчик и сам захотел приобщиться к творческому процессу и действительно сделал несколько мазков.

Единственное, что вызывает сожаление теперь, когда изображение Херсонеса стало примечательностью двора, — у стены с изображением Владимирского собора — место парковки автомобилей, которые закрывают собой граффити.