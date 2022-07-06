Рисуют новый мурал про крейсер «Москва»

На улице Надежды Островской, на трансформаторной будке, что по дороге на пляж «Солнечный», появился новый мурал.
Наверняка жители улицы помнят, что рисунок там был и раньше, но со временем он потребовал обновления.
Из пояснения представителя студии росписи DISlAV Нелли Соломатиной следует, что группа молодых художников выиграла грант. Они предложили реализовать его ГУПС «Севэнерго». Инициативу на предприятии поддержали и разрешили расписать две стены принадлежащей им трансформаторной подстанции.
Ребята сами предложили эскиз, выбрав морскую тему.
— Созданный нами образ — олицетворение двух поколений моряков, дополненный изображением маяка, символизирующего путеводный свет и тепло родного дома, — рассказала Н.Соломатина.
В настоящее время ребята завершают роспись, которая заняла две сопряженные стены. На первой изображен молодой моряк, взгляд которого устремлен в даль, на второй — прошедший тысячи морских миль мореман, также смотрящий в сторону моря, а в философском смысле — в будущее. Представленный образ — собирательный, никакого реального прототипа у нарисованного героя нет.
На вопрос, почему в одежде старика отсутствует тельняшка, девушка ответила, что в случае надобности дорисуют.
— Возможно, тельняшкой мы дополним портрет молодого моряка, — отшутилась художница. Она также легко парировала замечание, что «морской волк» своим видом больше напоминает рекламного норвежского рыбака.
— У каждого свои ассоциации, но мы уже получаем очень теплые доброжелательные отзывы о нашей работе от жителей района. Люди благодарят за то, что освежили старый рисунок, — ответила Н.Соломатина.
Действительно, прежде на этом месте был изображен крейсер «Москва». Прежний рисунок закрасили, но нарисовали новый, который теперь приобрел иной смысл.
— Мы сохранили «Москву» и даже добавили в изображение новых красок. Наша «Москва» смотрится более светлой, — рассказала художница.
По словам девушки, молодые художники очень рассчитывают на поддержку правительства города, а также предприятий, заинтересованных в его благоустройстве. По мнению ребят, такие работы повышают привлекательность города. Кроме того, художественная роспись стен направлена на борьбу с бытовым вандализмом и одновременно развивает художественный потенциал в нужное русло.
— Мы хотим показать, что развивать себя художественно можно правильно, красиво и согласованно, — продолжила Н.Соломатина.
Качество использованных красок позволяет надеяться, что работа будет радовать севастопольцев не один год.
Гибель крейсера «Москва»
14 апреля 2022 года на гвардейском ракетном крейсере «Москва», который участвовал в специальной военной операции на Украине, произошел пожар, после детонации боезапаса. При буксировке корабля в порт, во время шторма, корабль затонул.
Сообщалось об одном погибшем и 27 пропавших без вести. Остальные члены экипажа — 396 человек — были эвакуированы в Севастополь.