Рисуют новый мурал про крейсер «Москва»

На улице Надежды Островской, на трансформаторной будке, что по дороге на пляж «Солнечный», появился новый мурал.

На улице Надежды Островской, на трансформаторной будке, что по дороге на пляж «Солнечный», появился новый мурал.

Наверняка жители улицы помнят, что рисунок там был и раньше, но со временем он потребовал обновления.

Из пояснения представителя студии росписи DISlAV Нелли Соломатиной следует, что группа молодых художников выиграла грант. Они предложили реализовать его ГУПС «Севэнерго». Инициативу на предприятии поддержали и разрешили расписать две стены принадлежащей им трансформаторной подстанции.

Ребята сами предложили эскиз, выбрав морскую тему.

— Созданный нами образ — олицетворение двух поколений моряков, дополненный изображением маяка, символизирующего путеводный свет и тепло родного дома, — рассказала Н.Соломатина.

В настоящее время ребята завершают роспись, которая заняла две сопряженные стены. На первой изображен молодой моряк, взгляд которого устремлен в даль, на второй — прошедший тысячи морских миль мореман, также смотрящий в сторону моря, а в философском смысле — в будущее. Представленный образ — собирательный, никакого реального прототипа у нарисованного героя нет.

На вопрос, почему в одежде старика отсутствует тельняшка, девушка ответила, что в случае надобности дорисуют.

— Возможно, тельняшкой мы дополним портрет молодого моряка, — отшутилась художница. Она также легко парировала замечание, что «морской волк» своим видом больше напоминает рекламного норвежского рыбака.

— У каждого свои ассоциации, но мы уже получаем очень теплые доброжелательные отзывы о нашей работе от жителей района. Люди благодарят за то, что освежили старый рисунок, — ответила Н.Соломатина.

Действительно, прежде на этом месте был изображен крейсер «Москва». Прежний рисунок закрасили, но нарисовали новый, который теперь приобрел иной смысл.

— Мы сохранили «Москву» и даже добавили в изображение новых красок. Наша «Москва» смотрится более светлой, — рассказала художница.

По словам девушки, молодые художники очень рассчитывают на поддержку правительства города, а также предприятий, заинтересованных в его благоустройстве. По мнению ребят, такие работы повышают привлекательность города. Кроме того, художественная роспись стен направлена на борьбу с бытовым вандализмом и одновременно развивает художественный потенциал в нужное русло.

— Мы хотим показать, что развивать себя художественно можно правильно, красиво и согласованно, — продолжила Н.Соломатина.

Качество использованных красок позволяет надеяться, что работа будет радовать севастопольцев не один год.

Гибель крейсера «Москва»

14 апреля 2022 года на гвардейском ракетном крейсере «Москва», который участвовал в специальной военной операции на Украине, произошел пожар, после детонации боезапаса. При буксировке корабля в порт, во время шторма, корабль затонул.

Сообщалось об одном погибшем и 27 пропавших без вести. Остальные члены экипажа — 396 человек — были эвакуированы в Севастополь.