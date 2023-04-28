Установят мемориальные доски в память о герое СВО, педагоге и живописце

На заседании правительства Севастополя 27 апреля принято решение об установке трех мемориальных досок — герою СВО Александру Боброву, директору школы №38 Галине Иваницкой и знаменитору русскому живописцу Василию Верещагину.

Доска в память об участнике специальной военной операции капитане 2 ранга А.Боброве будет установлена на фасаде здания школы №48, которую окончил герой.

С начала проведения СВО А.Бобров командовал высадкой морского десанта в порту Бердянска, 8 мая 2022 года лично руководил операцией по разминированию Мариупольского порта, находился на противодиверсионном катере «Раптор». Был смертельно ранен осколком снаряда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации А.Бобров посмертно награжден Орденом Мужества.

Память о директоре школы №38 Г.Иваницкой будет увековечена на фасаде учебного заведения, которым она руководила на протяжении 35 лет.

Мемориальная доска в честь выдающегося путешественника, живописца В.Верещагина на территории Свято-Георгиевского мужского монастыря устанавливается по инициативе регионального отделения «Русского географического общества». В Севастополе художник жил и активно работал в 1865, 1896, 1897 и 1899 годах, останавливаясь на подворье этого монастыря.