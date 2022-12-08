Попросили увековечить Пушкина и Верещагина

Во дворике гимназии №1 появится бюст Александра Пушкина, а в Георгиевском монастыре — мемориальная доска в честь Василия Верещагина.

В адрес департамента культуры Севастополя поступили предложения от гимназии №1 им.Пушкина об установке бюста великого русского поэта. А Севастопольское отделение Русского географического общества инициирует установку мемориальной доски в честь выдающегося путешественника, живописца, патриота Василия Васильевича Верещагина.

Как сообщили в департаменте, документы соответствуют требованиям, установленным постановлением городского правительства «О порядке установки произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя». Предложения единогласно согласованы комиссией по рассмотрению предложений об увековечении памяти исторических событий и выдающихся деятелей отечественной истории и культуры в Севастополе.

Бюст Пушкина для гимназии №1 изваял московский скульптор Денис Стретович. Торжественное открытие памятника, установленного во внутреннем дворике учебного заведения, где проводятся линейки, намечено провести в конце декабря.