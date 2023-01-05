Раскопки в Крыму в списке самых ярких событий российской археологии

Институт археологии РАН при подведении итогов 2022 года среди самых значимых событий назвал раскопки кургана IV века до нашей эры под Симферополем и результаты исследований редкого кубка, который был найден под Севастополем.

Всего в 2022 году археологи провели более 40 экспедиций практически во всех субъектах РФ и несколько — за пределами страны.

Раскопки кургана на дороге

«Найти не потревоженное грабителями скифское погребение — большое везение для археолога. В 2022 году удача улыбнулась экспедиции ИА РАН, ведущей спасательные археологические раскопки курганной группы недалеко от Симферополя. Курган IV века до нашей эры не был разграблен, и археологи смогли подробно задокументировать памятник и собрать коллекцию погребального инвентаря», — сообщили в Институте археологии РАН.

Курган попадал в зону строительства автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное, поэтому было решено провести спасательные археологические раскопки. Работы велись зимой. Под курганом высотой 2,5 м и диаметром 50 м археологи открыли полностью сохранившуюся каменную крепиду — опорную стену, которая окружала курган каменным кольцом. Она была сложена из мощных каменных блоков разного размера.

В центре кургана находилось основное погребальное сооружение — каменный склеп. Внутри склепа было обнаружено коллективное погребение, где в разное время было похоронено шесть человек. Там были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов, золотые серьги и нашивки четырех типов, которыми когда-то была расшита одежда, а также бронзовые наконечники стрел. Находки позволили предположить, что склеп был сооружен для семьи знатного скифа.

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Римский кубок из Фронтового

Вторым ярким археологическим событием стал итог комплексных исследований кубка со «змеевидным» орнаментом конца II – середины III века. Редкий сосуд был найден еще в 2018 году в некрополе Фронтовое-3 под Севастополем. Ученые исследовали декор, форму кубка, состав стекла с помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и пришли к выводу, что он был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи. В стеклянной массе, из которой был изготовлен сосуд, мастера использовали стеклобой — как правило, такая технология применялась в мастерских, испытывавших сложности с импортом высококачественного сырья.

Древний кубок украшен растительным орнаментом из непрозрачного белого и полупрозрачного бирюзового стекла — стилизованными изображениями побегов и листьев плюща. Этот декор известен под названием snake-thread decoration — змеевидный, потому что линии орнамента напоминают извивающихся змей. Как правило, кубки с таким узором изготавливали в трех крупных стеклоделательных центрах: в Кельне, Паннонии (территория современной Венгрии) или Сиро-Палестинском регионе из высококачественного египетского сырца.

Это очень редкий сосуд. Таких сосудов в Крыму и во всем Северном Причерноморье найдены единицы. Археологи находят в Западной Европе такие кубки в статусных и очень богатых могилах. Археологи изучили гробницу. В одной ее камере находилось захоронение мужчины среднего возраста, в другой — женщины 25-45 лет. В женском погребении и был обнаружен кубок, рядом с другими предметами, указывающими на средний уровень достатка: бронзовыми и серебряными перстнями, фибулами, бисером из стекла и фаянса.