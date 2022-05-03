Шагающие грифоны и луноликие личины: археологи исследовали скифский курган возле Симферополя

Экспедиция Института археологии РАН исследовала в предгорном Крыму курган IV в. до н.э. с погребением знатной скифской семьи. Курган не был потревожен грабителями.

Экспедиция Института археологии РАН исследовала в предгорном Крыму курган IV в. до н.э. с погребением знатной скифской семьи. Курган не был потревожен грабителями.

Археологи смогли подробно задокументировать археологический памятник и собрать коллекцию погребального инвентаря, среди которого — золотые нашивки с изображением шагающих грифонов и луноликих лиц.

Весной по заказу АО «ВАД» Крымская новостроечная экспедици ИА РАН завершила спасательные археологические раскопки курганной группы недалеко от Симферополя, который попал в зону строительства автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.

«Несмотря на аномально холодную, снежную зиму и сложную конструкцию кургана, археологические раскопки были проведены в срок и увенчались интересным научным результатом. Нам удалось исследовать археологически непотревоженный комплекс, что для скифских курганов – большая редкость: большинство подкурганных склепов скифской эпохи грабили и в древности, и в Новое время. Сложная архитектура комплекса и яркие находки говорят о том, что здесь была усыпальница семьи знатного скифа», — рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН, руководитель раскопок Ирина Рукавишникова.

Под курганом высотой 2,5 м и диаметром 50 м археологи открыли полностью сохранившуюся каменную крепиду — опорную стену, которая окружала курган каменным кольцом. Она была сложена из мощных каменных блоков разного размера, уложенных по окружности в один и два ряда.

В центре кургана находилось основное погребальное сооружение — каменный склеп, датируемый IV в. до н.э. Стены расширялись кверху и были выложены из плит, положенных плашмя друг на друга: так предотвращалось разрушение стен от давления насыпи. Склеп был перекрыт бревнами и досками, на которые древние строители уложили каменные плиты. Вход в камеру склепа был сделан в южной части, к нему вел длинный дромос (коридор, ведущий в погребальную камеру), который после погребения был аккуратно заложен камнем.

Внутри склепа под провалившимся перекрытием в северной части археологи обнаружили коллективное погребение, где в разное время было похоронено шесть человек. Там были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов, золотые серьги и нашивки четырех типов, которыми когда-то была расшита одежда. Кроме того, в склепе были найдены бронзовые наконечники стрел, наконечник с подтоком от железного копья, длина которого была 2,50 м. Находки позволяют предположить, что склеп был сооружен для семьи знатного скифа.

Сейчас антропологическая коллекция передана для исследований, итогом которых станут данные о поле, возрасте погребенных, о степени их родства и состоянии здоровья на момент смерти, говорится в сообщении пресс-службы Института археологии РАН.

«Полевые работы закончены. В дальнейшем планируется сделать объемную реконструкцию каменного склепа, провести исследования образцов органики, полученных от остатков накидки с бляшками и от перекрытия склепа. Предстоит реставрация оружия. Точное описание и графическая реконструкция погребального комплекса и впускных погребений позволит добавить этот элитный курган в ряд уже известных курганов скифской эпохи Предгорного Крыма», — пояснила И.Рукавишникова.