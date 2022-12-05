В Севастополе певчие птицы нарушают закон о тишине

С наступлением прохладной погоды севастопольцы заметили странности в поведении птиц. Теперь они поют не только ранним утром, но и по ночам.

«В начале второго ночи начинает петь зарянка (малиновка) и поет до рассвета: сон долой! Как это красиво! И внезапно, в полной тишине. Очень пронзительно и нежно. В прошлом году слушала против воли: во время ковида не могла спать. А теперь не могу спать, потому что хочу слушать. График сна и бодрствования сдвинулся на 4-5 часов», — пишет в соцсетях жительница пр.Октябрьской Революции Марина Леонова.

Ночные серенады птиц замечены в Балаклаве, Гагаринском и Ленинском районах, на Корабельной стороне. Громкое и радостное пение птиц в ноябре-декабре вызывает опасение за собственный рассудок. Или предположение, что кто-то по близости установил громкоговоритель с мелодичными трелями. Ведь подобные «эксперименты над людьми» несколько лет проводят на городских остановках общественного транспорта: сладкоголосые записи птиц раздаются из динамиков.

Оказывается, птицы действительно поют! Но подобные аномалии наблюдается только в городах. Орнитологи предполагают, что во всем виноваты глобальное потепление, искусственное освещение и городской шум, который в городах не утихает ни днем, ни ночью.

Некоторые севастопольцы жалуются, что из-за интенсивного света и слишком разухабистого пения птиц, приходится плотнее занавешивать и закрывать окна по ночам, так как уровень света и шума превышает допустимый.

Вообще-то, пение зарянок для Севастополя не новость. О ней несколько лет назад рассуждал известный севастопольский знаток птиц, сотрудник Института биологии южных морей Виталий Гирагосов. Он писал: «Последние годы жители спальных районов Севастополя всё чаще имеют возможность насладиться птичьим пением не только весной, но и зимой — даже в периоды морозов и снегопадов. Как правило, зимой во дворах поёт зарянка (малиновка). Эта птичка какая-то «неправильная»: самец и самка окрашены почти одинаково ярко, да ещё и оба поют, хотя самец – громче и разнообразнее».

За разъяснениями «Севастопольская газета» обратилась к орнитологу, старшему научному сотруднику, канд.биол.наук Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Михаилу Бескаравайному.

— В Крыму птичье зимнее пения довольно характерное явления. Я это тоже наблюдаю давно. И в Ялте и на Южном берегу — это массовое явление. Полагаю, оно связано с какими-то гормональными смещения. Птицы прилетают зимовать на юг с северных районов. Попадают в более благоприятные условия, поэтому у них появляется неудержимое стремление к пению, — считает ученый.

Севастопольские «соловьи»

Зарянка или малиновка (по-анг. Robin) — маленькая птичка семейства мухоловковых отряда воробьинообразные, с большим рыжим пятном на шее и груди.

Песенка у них тихая, нежная, а по вечерам особенно грустная и задумчивая. Днем обычно птичка молчит, кормится и кормит, а вечером на закате и когда «утро ночь одолевает» (на темнозорьке) слышится ее мелодичное серебристое тиканье: «тик-тикк-рикк». По мнению орнитологов, ее песня является одной из самых красивых и певучих. Зарянки, которые гнездятся в Крыму, улетают на зимовку южнее, а те, кто гнездится на Севере, в центральной полосе, прилетают на зимовку к нам. Имеет место сезонная смена популяции.

Кроме того, зарянки имеют повышенную чувствительность к свету. В деревенских условиях весной и летом они обычно начинают петь утром раньше других птиц и заканчивают вечером позже всех.

«Сейчас в Севастополе зимующие зарянки по густым кустам где-то за полчаса до рассвета рассыпают свои металлические шарики, а я иду и думаю, что за знакомые звуки, а это оранжевые фартушки по кустам шнырят и цокотят» – делится впечатлениями еще один наш земляк.

Птицы против урбанистики

И все-таки птицы поют по ночам не от «счастья», а потому что днем они «не могут переговариваться», их голоса просто тонут в городских шумах. Таким образом, полагают ученые, птицы борются с урбанистическим шумом, который доставляет им много неудобств. К примеру, самцы зарянки поют в темноте, чтобы самка могла в полной мере насладиться вариативностью его голоса, и обратить на него внимание.

Как не печально, но это мы, люди, является источниками многих проблем. Создавая огромный поток звуков в городах, мы заставляет животных и птиц менять свои привычки. Искусственный свет провоцируют тех же зарянок считать, что день еще не закончился, и они продолжают пение зимними ночами.

Ученые из британского Университета Шеффилда изучали пение городской малиновки на 121 участке в городе и его окрестностях, где обитают эти птицы. Они дважды посещали каждый объект: один раз ночью и один раз днем и обнаружили 19 мест, где зарянки пели ночью. Шум в том месте, где птица пела ночью, был на целых 10 децибел больше, чем в других местах. Такие изменения пока не влекут каких-то разрушительных последствий, но никто не знает, как сложится ситуация в будущем.

Изменить ситуацию пока не представляется возможным. Поэтому и люди и птицы должны приспособиться к сложившимся условиям.