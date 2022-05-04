На выставке покажут птиц Виталия Гирагосова

Выставка фотографий известного севастопольского ученого, натуралиста, орнитолога, фотографа Виталия Гирагосова откроется в Динопарке в пятницу, 6 мая.

— Экспозиция стала возможна благодаря Президентскому гранту, полученному севастопольской общественной организацией «Севпарки». Это позволило изготовить баннеры с репродукциями фотографий птиц и млекопитающих, которые сделал Виталий Гирагосов, — рассказал «Севастопольской газете» один из организаторов выставки, севастопольский поэт, краевед и активист Тихон Синицын.

В.Гирагосов — талантливый и добрый человек — в конце февраля совершенно неожиданно для многих покинул этот мир, оставив о себе светлые воспоминания и множество замечательных фоторабот. Он был подлинным певцом крымской природы, восхищался каждой пичужкой, что обитает в крымских лесах и степях, будь то щеглы, воробьи или буревестники. Он наблюдал их всех, словно давних знакомых, и рассказывал столь увлекательно, словно все они были его хорошими друзьями.

Для «Севастопольской газеты» В.Гирагосов был знающими и при этом совершенно безотказным экспертом. Он откликался на любую просьбу прокомментировать то или иное природное явление, а порой и сам был инициатором публикаций.

На выставке представят 24 фотографии.

На ее открытие приглашены коллеги В.Гирагосова, с которыми он работал в Институте биологии южных морей, родственники, друзья, знакомые, а также все те, кто знал ученого.

Активное участие в организации выставки принимает дочь В.Гирагосова Анна, которая известна в Севастополе как талантливый художник.

Открытие фотовыставки 6 мая (в пятницу) в 18.00.