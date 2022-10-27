Придумали, как привести в порядок объекты культурного наследия

В Севастополе готовят документ, на основании которого объекты культурного наследия (ОКН) в неудовлетворительном состоянии будут сдавать в аренду по символической цене. За это арендатор-инвестор отреставрирует и будет содержать памятник истории или культуры.

Проектом постановления прописано, что под объектами культурного наследия, в данном случае, понимаются здания, строения, сооружения нежилого назначения, признанные находящимся в неудовлетворительном состоянии актом Севнаследия. Такие объекты город хочет сдавать в аренду сроком до 49 лет по результатам проведения аукциона.

Как сказано в документе, «существенным условием договора аренды объекта культурного наследия является обязанность пользователя провести работы по его сохранению в соответствии с охранным обязательством в течение семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду».

Льготную арендную плату также установят через тендер. Ее изначальный размер на начало конкурса — один рубль за один кв. метр площади в год. Окончательный размер арендной платы, утвержденный по итогам конкурса, весь период действия договора увеличиваться не будет.