Здание ЦКБ «Черноморец» переделают в элитный отель

Функциональное назначение здания бывшего ЦКБ «Черноморец» на пл.Лазарева утвердили 3 июня на заседании Градостроительного совета. Теперь это будет элитный отель!

Функциональное назначение здания бывшего ЦКБ «Черноморец» на пл.Лазарева утвердили 3 июня на заседании Градостроительного совета. Теперь это будет элитный отель!

Как известно, ЦКБ «Черноморец» из здания на перекрестке ул.Большая Морская и пр.Нахимова выехал в 2017 году, а в кабинеты корабельных конструкторов и инженеров заселились подразделения правительства города.

— Здание является объектом культурного наследия регионального значения, запроектировано в 1949-м, построено в 1956-м году. Это яркая доминанта площади Лазарева, — напомнил членам Градсовета заместитель губернатора Николай Гордюшин.

Он также уточнил, что именно является предметом охраны: местоположение здания, объемно-пространственная композиция, конструктивная система, исторические оконные и дверные проемы (местоположение, конфигурация, габариты, высотные отметки, характер заполнения, рисунок остекловки (их материал предметом охраны не является).

Кроме того, охраняются архитектурное-художественное решение фасадов, круглой башни (в том числе бюст адмирала Лазарева, который расположен в ее нижней части), декоративно-художественная отделка вестибюля, лестницы, ступени, перильное ограждение, колонны дорического ордера на лестнице, декоративно-художественная отделка зала и открытой лоджии второго этажа, колоннада, исторические люстры, бра и светильники.

— В основе проекта по сохранению и современному использованию должен лежать принцип преемственности и уважения к объекту культурного наследия, — сообщил Н,Гордюшин.

По его мнению, размещение в историческом здании гостиницы станет самым достойным для него функционалом.

Сегодняшнее внутреннее техническое состояние здание замгубернатора оценил, как плачевное: много элементов разрушено и требует качественного восстановления.

В завершении своего доклада, он сообщил, что здание занимает участок 0,4 га, с видом разрешенного использования – «общественное управление».

Вложить шесть миллиардов

— Понятно, что содержать правительственные учреждения в таком здании — слишком расточительно, поэтому будем чиновников куда-то переселять, — безоговорочно поддержал предложение своего зама губернатор Михаил Развожаев.

— Думаю, идея состоит в том, чтобы передать этот объект инвестору, с минимальной арендной платой, но с условием инвестиций в восстановление в первозданный вид и созданием там отеля, — сказал М.Развожаев, предложив принять решение о функциональном назначении здания как отеля, с перспективой проведения конкурсных процедур по подбору инвестора, кандидатура которого уже проработана.

— Не так много желающих, чтобы вложить 2 миллиарда только в восстановление и еще 3-4 миллиарда, чтобы там создать современный отель. Объем инвестиций будет порядка 6 млрд рублей. Будем объявлять конкурс, возможно, будут другие интересанты. Условия будут жесткие, с точки зрения восстановления, функционального использования и т.д., – продолжил глава города.

— Хочется, чтобы это здание досталось нашим детям, — поддержал идею депутат Законодательного собрания Вячеслав Камзолов.

О том, как именно «наши дети» могли бы пользоваться отелем, попыталась уточнить депутат Госдумы Татьяна Лобач. Ей помог в этом сам губернатор, предположив, что в отеле будут созданы конгресс-площади и залы для проведения мероприятий, в которых, возможно, смогут когда-то побывать «наши дети». Правда, архитектурную концепцию отеля еще только предстоит разработать и обсудить на архитектурно-художественном совете.

О том, что некий инвестор готов создать отель высокого класса в большом красивом административном здании в центре Севастополя, М.Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину 11 августа 2021 года.