Правительство ЛНР укрепили Иваном Кусовым

Министром образования ЛНР назначен Иван Кусов — проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ и бывший вице-губернатор Севастополя.

О назначении стало известно на встрече Президента Владимира Путина с финалистами конкурса «Лидеры России» 7 июля. И.Кусов, ставший победителем конкурса в этом году, рассказал, что глава ЛНР предложил ему войти в команду руководства республики в должности министра науки и образования и он согласился: 8 июля планирует отправиться в Луганскую Народную Республику.

35-летний И.Кусов живет в Севастополе с 2014 года. За это время он успел поруководить филиалом МГУ, затем был вице-губернатором в правительстве Дмитрия Овсянникова, а после возглавил Институт развития города при Севастопольском госуниверситете.

Укрепляют интеграцию

Новые назначения в правительствах Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) направлены на максимальную интеграцию с Россией. Об этом в пятницу сообщил корр.ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Это желание людей — к максимальной, глубокой интеграции с российской средой, в том числе образовательной, политической, государственной», — сказал он, комментируя информацию о том, что министром образования ЛНР станет И.Кусов.

Ранее стало известно, что министром образования Херсонской области назначен Михаил Родиков, три года (с 2015 по 2018) возглавлявший департамент образования Севастополя.