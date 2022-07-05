В Херсонской области сформировано правительство

Правительство сформировано в Херсонской области, в него вошли местные граждане и управленцы из России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Правительство сформировано в Херсонской области, в него вошли местные граждане и управленцы из России, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — говорится в сообщении.

Председателем сформированного в Херсонской области правительства назначен Сергей Елисеев, который родился в 1971 году в Ставрополе. Елисеев до 2014 года проходил воинскую службу на различных должностях, после чего работал помощником, а затем заместителем мэра Вологды. С 2016 года работал в Калининградской области заместителем руководителя аппарата правительства и первым зампредом правительства региона, имеет опыт взаимодействия с федеральными органами власти и с силовыми структурами. В данный момент он проходит обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал уроженец города Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, аграрий и экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»). После освобождения Херсонской области российскими военными остался в регионе, за что был обвинен в пособничестве России и 3 мая исключен из фракции «Слуга народа». В начале июня в числе других представителей сельскохозяйственной отрасли Херсонской области он встречался с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. В конце июня Ковалев сообщил, что в отношении него была совершена диверсия специальными службами Украины — подрыв машины.

Зампредседателя правительства по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, ранее — первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков. Он имеет несколько высших образований, в том числе педагогическое и юридическое. Кандидат исторических наук. М.Родиков работал на руководящих должностях в сфере образования и социальной политики, в частности занимал должности заместителя главы администрации Озерского района Подмосковья, начальника управления воспитания детей и профилактики асоциальных явлений Министерства образования Московской области. Он имеет опыт адаптации украинской системы образования к российским стандартам — три года возглавлял департамент образования города Севастополя.

Херсонская область находится на юге Украины, она граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.