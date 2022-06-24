Из 24 городских пляжей имеют разрешения на эксплуатацию 23

Пляж «Учкуевка» не подал декларацию о готовности начать работу, а на двух — «Городском» и «Мраморном» купаться запрещено.

Пляж «Учкуевка» не подал декларацию о готовности начать работу, а на двух — «Городском» и «Мраморном» купаться запрещено.

Городскими властями в 2022 году в список официальных пляжей внесены 24 береговые территории. На сегодняшний день 23 из них успешно подали заявки на эксплуатацию. Декларация не была предоставлена лишь пляжем «Учкуевка», сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.

Ранее глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов отчитался в правительстве города, что все 24 пляжа получили декларации.

Нарушения есть

После 15 июня — даты открытия пляжного сезона, специалисты МЧС начали инспектировать места купания. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические визиты на пляжи детского оздоровительного лагеря «Алькадар» и пансионата «Радость». Были выявлены типичные недостатки: отсутствовали таблички, устанавливающие непосредственную зону самих пляжей, стойки с первичными средствами спасения утопающих.

«Отсутствует стойка со спасательным кругом и с концами Александрова. То есть, если возникнет ситуация, которая потребует спасения ребенка, то, возможно, помощь оказать будет просто нечем. Кроме того, не работает электромегафон и оповестить кого-то в случае опасности также будет невозможно. Все нарушения мы озвучили и дали сроки для устранения недостатков», — рассказывает начальник отдела контрольно-надзорной деятельности ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Анна Козачок.

Операторам пляжей инспекторами ГИМС МЧС России выданы предписания об устранении недостатков и дано время для их устранения. В случае невыполнения указаний вопрос перейдет в компетенцию органов прокуратуры региона.

16 пляжей отвечают санитарным нормам

Межрегиональным управлением Росприроднадзора по состоянию на 22 июня выдано 16 санитарно-эпидемиологических заключений по Севастополю о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в рекреационных целях.

Несоответствие морской воды санитарным нормам опять выявлено на балаклавских пляжах «Городской» и «Мраморный». Купание на них запрещено.