Новости Севастополя

Пляж «Учкуевка» к лету не готов, но его готовят

Новый оператор пляжа на Северной стороне Севастополя активно взялся его благоустраивать.

Новый оператор пляжа на Северной стороне Севастополя активно взялся его благоустраивать.

Весной департамент городского хозяйства решил сменить оператора пляжа «Учкуевка». Работа старого — ГУП «Парки и скверы» и в 2020-м, и в 2021 году вызывала много нареканий.

Как объяснил директор горхоза Евгений Горлов, извещение о предстоящем конкурсе по определению оператора пляжа «Учкуевка» было опубликовано 1 апреля 2022 года. Он назвал эту дату «заблаговременной». В конкурсе участвовало четыре фирмы, победителем было названо ООО «СевКвадро». Два конкурента не согласились с результатом и подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Рассмотрение жалоб затянулось, поэтому договор с новым оператором ГБУ «Парки и скверы» (именно на балансе этого ГУПа значится этот пляж) заключили только 10 июня.

Пляж к началу открытия купального сезона, который в этом году назначили на 15 июня, оказался совершенно не готов. Но работы по благоустройству начались и ведутся активно, вызывая недоумение у отдыхающих на пляже.

Возмущения жителей вынудили Е.Горлова прокомментировать в соцсетях продолжающуюся разруху на «Учкуевке».

Оказывается, «на территории пляжа «Учкуевка» оператором активно ведутся работы по обеспечению безопасности нахождения граждан на территории и наведению порядка. По состоянию на 15 июня были выполнены первоочередные мероприятия: размещены посты спасателей; завезено спасательное оборудование; установлены раздевалки, шезлонги, душевые; элементы благоустройства приведены в достойный вид; осуществлено надлежащее санитарное состояние пляжа». На всей территории пляжа обещают даже вай-фай!

Сейчас там ежедневно трудятся 16 дворников и более 60 строителей. На видео к этому посту сразу несколько мужчин в спецовках красит ограждение площадки, явно мешая друг другу, но создавая впечатление ударной работы.

Сводки горхоза с пляжа продолжают радовать: «Установлены теневые навесы, смонтировано диодное наружное освещение и подведены все необходимые коммуникации, в том числе и для вечерней иллюминации. Видовая терраса 200 кв.м и две дополнительные зоны для парковки автомобилей также почти готовы. Подготовлены каркасы для остекления торговых павильонов и смотровой площадки. Готова и площадка для детского игрового комплекса, который будет в себя включать тир, аттракционы (батуты, бассейн с лодочками, автодром, рыбалка, миниджет, тарзанка) и многое другое».

«Департамент городского хозяйства со своей стороны ведет работу с уже существующими нто и контролирует работу оператора. Уверен, что совсем скоро этот пляж станет еще более удобным, комфортным и одним из любимых мест отдыха севастопольцев и гостей нашего города», — оптимистично обещает Е.Горлов.

Жители на эту активность выкладывают свои не столь радужные фото и возмущаются, что оператор начал благоустройство не с раздевалок, туалетов и душевых, а со сноса цветников и тротуарной плитки.

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