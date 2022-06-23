Пляж «Учкуевка» к лету не готов, но его готовят

Новый оператор пляжа на Северной стороне Севастополя активно взялся его благоустраивать.

Весной департамент городского хозяйства решил сменить оператора пляжа «Учкуевка». Работа старого — ГУП «Парки и скверы» и в 2020-м, и в 2021 году вызывала много нареканий.

Как объяснил директор горхоза Евгений Горлов, извещение о предстоящем конкурсе по определению оператора пляжа «Учкуевка» было опубликовано 1 апреля 2022 года. Он назвал эту дату «заблаговременной». В конкурсе участвовало четыре фирмы, победителем было названо ООО «СевКвадро». Два конкурента не согласились с результатом и подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Рассмотрение жалоб затянулось, поэтому договор с новым оператором ГБУ «Парки и скверы» (именно на балансе этого ГУПа значится этот пляж) заключили только 10 июня.

Пляж к началу открытия купального сезона, который в этом году назначили на 15 июня, оказался совершенно не готов. Но работы по благоустройству начались и ведутся активно, вызывая недоумение у отдыхающих на пляже.

Возмущения жителей вынудили Е.Горлова прокомментировать в соцсетях продолжающуюся разруху на «Учкуевке».

Оказывается, «на территории пляжа «Учкуевка» оператором активно ведутся работы по обеспечению безопасности нахождения граждан на территории и наведению порядка. По состоянию на 15 июня были выполнены первоочередные мероприятия: размещены посты спасателей; завезено спасательное оборудование; установлены раздевалки, шезлонги, душевые; элементы благоустройства приведены в достойный вид; осуществлено надлежащее санитарное состояние пляжа». На всей территории пляжа обещают даже вай-фай!

Сейчас там ежедневно трудятся 16 дворников и более 60 строителей. На видео к этому посту сразу несколько мужчин в спецовках красит ограждение площадки, явно мешая друг другу, но создавая впечатление ударной работы.

Сводки горхоза с пляжа продолжают радовать: «Установлены теневые навесы, смонтировано диодное наружное освещение и подведены все необходимые коммуникации, в том числе и для вечерней иллюминации. Видовая терраса 200 кв.м и две дополнительные зоны для парковки автомобилей также почти готовы. Подготовлены каркасы для остекления торговых павильонов и смотровой площадки. Готова и площадка для детского игрового комплекса, который будет в себя включать тир, аттракционы (батуты, бассейн с лодочками, автодром, рыбалка, миниджет, тарзанка) и многое другое».

«Департамент городского хозяйства со своей стороны ведет работу с уже существующими нто и контролирует работу оператора. Уверен, что совсем скоро этот пляж станет еще более удобным, комфортным и одним из любимых мест отдыха севастопольцев и гостей нашего города», — оптимистично обещает Е.Горлов.

Жители на эту активность выкладывают свои не столь радужные фото и возмущаются, что оператор начал благоустройство не с раздевалок, туалетов и душевых, а со сноса цветников и тротуарной плитки.