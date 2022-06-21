Новый центр госуслуг полиции стоит на костях

Застройку старого воинского кладбища на Корабельной стороне, где теперь находится новый единый комплексный центр по оказанию госуслуг УМВД, расследует Следственный Комитет.

Застройку старого воинского кладбища на Корабельной стороне, где теперь находится новый единый комплексный центр по оказанию госуслуг УМВД, расследует Следственный Комитет.

В процессе обсуждения Правил землепользования и застройки, состоявшемся 20 июня в Нахимовском районе, общественница Нина Прудникова подняла вопрос об акте вандализма, совершенном при благоустройстве территории на ул.Паршина, 29. На этом месте было заброшенное кладбище, где до и во время Великой Отечественной войны хоронили севастопольцев, погибших от фашистских бомбардировок и защитников города, умерших от ран. Официальные захоронения там производись вплоть до 1970 года.

— Сегодня это кладбище застроено. У меня есть видео, как во время возведения разборно-щитовых зданий УМВД ночью со стройплощадки вывозили тонны грунта с останками людей, — заявила на слушаниях Н.Прудникова.

По ее словам, такого масштабного акта вандализма в городе-герое Севастополе еще не видели.

— Я живу в этом районе всю свою жизнь, ухаживаю за могилами, никто перед началом строительных работ останки не перезахоранивал. А то, что нам правительство отвечает, что в 1988 году было произведено перезахоронение — не верьте! Я задала вопрос: покажите эти могилы на 5-м км — их там нет, — утверждала активистка.

Местные жители ссылаются на №8 ФЗ Российской Федерации ст.16 п.6 , который гласит: «Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается».

Директор департамента архитектуры Максим Жукалов факт нарушений, происшедших при застройке на этом памятном месте признал.

— Про Паршина, 29 я прекрасно знаю эту историю. Там возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется в Следственном комитете в части того, что не до конца были выполнены мероприятия по рекультивации… Ну не по рекультивации, а по перезахоронению, — ответил на обвинения Н.Прудниковой глава департамента.

Предупреждали

Комплекс центра предоставления государственных услуг УМВД России по Севастополю на ул.Паршина, 29 состоит из трех административных быстровозводимых зданий общей площадью 1663 кв.м. В нем размещены управление по вопросам миграции, четыре районных миграционных отдела и МРЭО ГИБДД.

Напомним, что в период сооружения комплекса УМВД и благоустройства сквера рядом с ним общественники и местные жители неоднократно обращались в правительство города, к депутатам и прокуратуру с просьбой остановить строительные работы на месте старого воинского кладбища. Тогда пресс-службой правительства было сделано заявление, что информация севастопольцев не соответствует действительности. Была дана ссылка на архивные документы, где указано, что кладбище было закрыто в 1967 году, а через 20 лет, в 1987 году, — ликвидировано. В период с апреля по июнь 1988 года было произведено полное перезахоронение умерших с этой территории на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе.

По словам руководителя подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству на этом месте сквера, до начала работ вся территория была осмотрена специалистами, которые не выявили могил, а во время строительства останков на месте обнаружено не было.

Общественные слушания по ПЗЗ

В Севастополе проходят общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) — документа, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты. ПЗЗ определяют перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства.

20 июня обсуждения проекта прошли в Каче, Верхнесадовом, Андреевке, и в Нахимовском районе.

На вторник, 21 июня слушания назначены в Орлином, в Балаклаве, Терновке и в Инкермане.

22 июня собрание проводится в Гагаринском районе в ДКР, а 23-го числа — в Ленинском — в СЦКиИ.