Новый центр госуслуг полиции стоит на костях

Застройку старого воинского кладбища на Корабельной стороне, где теперь находится новый единый комплексный центр по оказанию госуслуг УМВД, расследует Следственный Комитет.
В процессе обсуждения Правил землепользования и застройки, состоявшемся 20 июня в Нахимовском районе, общественница Нина Прудникова подняла вопрос об акте вандализма, совершенном при благоустройстве территории на ул.Паршина, 29. На этом месте было заброшенное кладбище, где до и во время Великой Отечественной войны хоронили севастопольцев, погибших от фашистских бомбардировок и защитников города, умерших от ран. Официальные захоронения там производись вплоть до 1970 года.
— Сегодня это кладбище застроено. У меня есть видео, как во время возведения разборно-щитовых зданий УМВД ночью со стройплощадки вывозили тонны грунта с останками людей, — заявила на слушаниях Н.Прудникова.
По ее словам, такого масштабного акта вандализма в городе-герое Севастополе еще не видели.
— Я живу в этом районе всю свою жизнь, ухаживаю за могилами, никто перед началом строительных работ останки не перезахоранивал. А то, что нам правительство отвечает, что в 1988 году было произведено перезахоронение — не верьте! Я задала вопрос: покажите эти могилы на 5-м км — их там нет, — утверждала активистка.
Местные жители ссылаются на №8 ФЗ Российской Федерации ст.16 п.6 , который гласит: «Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается».
Директор департамента архитектуры Максим Жукалов факт нарушений, происшедших при застройке на этом памятном месте признал.
— Про Паршина, 29 я прекрасно знаю эту историю. Там возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется в Следственном комитете в части того, что не до конца были выполнены мероприятия по рекультивации… Ну не по рекультивации, а по перезахоронению, — ответил на обвинения Н.Прудниковой глава департамента.
Предупреждали
Комплекс центра предоставления государственных услуг УМВД России по Севастополю на ул.Паршина, 29 состоит из трех административных быстровозводимых зданий общей площадью 1663 кв.м. В нем размещены управление по вопросам миграции, четыре районных миграционных отдела и МРЭО ГИБДД.
Напомним, что в период сооружения комплекса УМВД и благоустройства сквера рядом с ним общественники и местные жители неоднократно обращались в правительство города, к депутатам и прокуратуру с просьбой остановить строительные работы на месте старого воинского кладбища. Тогда пресс-службой правительства было сделано заявление, что информация севастопольцев не соответствует действительности. Была дана ссылка на архивные документы, где указано, что кладбище было закрыто в 1967 году, а через 20 лет, в 1987 году, — ликвидировано. В период с апреля по июнь 1988 года было произведено полное перезахоронение умерших с этой территории на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе.
По словам руководителя подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству на этом месте сквера, до начала работ вся территория была осмотрена специалистами, которые не выявили могил, а во время строительства останков на месте обнаружено не было.
Общественные слушания по ПЗЗ
В Севастополе проходят общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) — документа, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты. ПЗЗ определяют перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства.
20 июня обсуждения проекта прошли в Каче, Верхнесадовом, Андреевке, и в Нахимовском районе.
На вторник, 21 июня слушания назначены в Орлином, в Балаклаве, Терновке и в Инкермане.
22 июня собрание проводится в Гагаринском районе в ДКР, а 23-го числа — в Ленинском — в СЦКиИ.