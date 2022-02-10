Сквер на улице Паршина обещают открыть в марте

Работы по благоустройству общественного пространства, организованного по просьбам жителей Нахимовского района, уже близки к завершению.

Работы по благоустройству общественного пространства, организованного по просьбам жителей Нахимовского района, уже близки к завершению.

Благоустройство для людей

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов пообещал «Севастопольской газете», что сквер сдадут в эксплуатацию в марте.

Строительные работы анонсировались горхозом как благоустройство сквера для жителей микрорайона, поскольку люди его выбрали по результатам рейтингового голосования. Была обещана детская площадка, теневые навесы, скамейки-качели, скульптуры, парковка на 120 машин, система видеонаблюдения, посадка более 400 новых деревьев, подсветка территории и многое другое.

Проект реализуется по программе «Наш город» на средства, выделенные по соглашению между правительствами Севастополя и Москвы. Озеленение производится за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

Сквер будет соседствовать с тремя новыми зданиями полиции. Строители рассказывают, что городские власти и начальство УМВД регулярно приезжают на объект с проверкой. Они торопят подрядчика, требуют скорее завершить работы.

Соседи — полиция

Согласно кадастровой публичной карте, земельный участок, на котором расположен сквер, частично находится в ведении полиции.

В конце прошлого года на аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что решение по обустройству на данной территории парка было принято летом 2021 года правительством Севастополя вместе с УМВД.

«Сквер предназначен для того, чтобы люди, которые приедут в УФМС для оформления документов, чувствовали себя комфортно — могли припарковаться, с детьми там подождать», — разъяснил губернатор.

На сегодняшний день на ул.Паршина, 29 разбит сквер, парковка, построена детская площадка, возведен комплекс из трех быстровозводимых зданий УМВД, а территория по периметру огорожена огромным трехметровым забором...

Работающие на объекте строители сообщили, что миграционная служба разместится в центральном здании. Здание, поменьше, станет Межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД (МРЭО). Какое подразделение въедет в третье здание, «Севастопольской газете» выяснить пока не удалось.

Также останось непонятным, будет ли в сквер свободный доступ всем жилающим, или только посетитемям МРЭО и миграционной службы.

Сквер не на кладбище, а рядом

Благоустройство сквера и сооружение комплекса зданий УМВД сопровождалось заявлениями местных жителей, что строительные работы ведутся на месте старого воинского кладбища. Пресс-службе правительства даже пришлось опровергать данные утверждения. Было заявлено, что данная информация не соответствует действительности. Согласно архивным документам, кладбище было закрыто в 1967 году, а через 20 лет, в 1987 году — ликвидировано. В период с апреля по июнь 1988 года было произведено полное перезахоронение умерших с этой территории на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе.

Руководитель подрядной организации по благоустройству сквера заверял, что до начала производства работ территория была осмотрена специалистами, которые не выявили могил. При проведении работ останков также не обнаружено.

Здесь необходимо отметить, что через дорогу, на расстоянии 50 метров от благоустроенного сквера находится вторая часть кладбища размером в три гектара, но уже с гражданскими захоронениями.