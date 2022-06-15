Дикую Омегу отгородили от машин

Для обеспечения режима особой охраны памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглая» проводятся работы по установлению конструкций, ограничивающих въезд транспорта на эту территорию, сообщили в Севприроднадзоре.

Для обеспечения режима особой охраны памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглая» проводятся работы по установлению конструкций, ограничивающих въезд транспорта на эту территорию, сообщили в Севприроднадзоре.

Посещение территории памятника природы для граждан является свободным и бесплатным. При этом необходимо соблюдать режим особой охраны, который запрещает въезд и стоянку всех видов транспортных средств, посадку летательных аппаратов, за исключением служебного транспорта уполномоченных органов, экстренных, аварийных, надзорных и оперативных служб, транспорта.

Под застройку?

Участок дикой Омеги был одним из немногих мест в черте города, куда жители могли добраться на автомобилях. Поэтому установка заграждений вызвала негативную реакцию: еще один участок побережья забирают под благовидным предлогом охраны природы! Ведь на Публичной кадастровой карте РФ указано, что участок (91:2:1001:184) площадью 2,5 га предназначен для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).

Проблема еще и в том, что в районе дикой Омеги проезд на набережную Андрея Первозванного, застроенную элитной недвижимостью, городские власти тоже запретили.

Без объявления войны

«Сегодня утро началось с многочисленных обращений жителей Гагаринского района с беспокойством о появлении заградительных конструкций и возможности прохода к морю в районе ул.Андрея Первозванного («Дача командующего», «Дикая Омега»). Выехал на место. У производителей работ отсутствовали какие-либо разрешительные документы. Информационного стенда с контактами ответственных лиц , схемой ООПТ и ссылки на разрешительные документы так же в зоне работ не было», — прокомментировал установку заградительных конструкций депутат заксобрания Андрей Куринов.

В ходе разбирательств ему удалось выяснить, что заказчиком работ выступает Севприроднадзор, а ограждения устанавливаются с целью препятствия проезда автотранспорта в зону вновь созданной особо охраняемой природной территории.

«В телефонном режиме обозначил директору департамента природных ресурсов и экологии Юлии Анатольевне Гавриловой вопросы, вызвавшие социальную напряженность и переживание жителей: отсутствие информации о планируемой ООПТ, организация свободного прохода к морю, место парковки автомобилей (зона ООПТ запрещает размещение автотранспорта), планируемый режим предполагаемый охранной зоны. Договорились эти вопросы дополнительно обсудить на площадке Законодательного собрания», — сообщил А.Куринов в соцсети Вконтакте, пообещав держать ситуацию на контроле.