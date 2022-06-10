Закрыли проезд на набережную Андрея Первозванного и на Южный мол

Департамент транспорта Севастополя, заботясь о жизни и здоровье граждан, «организующих свой отдых на отдельных участках побережья», ввел запрет на проезд к этим самым участкам.

Департамент транспорта Севастополя, заботясь о жизни и здоровье граждан, «организующих свой отдых на отдельных участках побережья», ввел запрет на проезд к этим самым участкам.

С 14 июня по 1 октября 2022 года нельзя будет выехать на набережную Андрея Первозванного. У домов на ул.Челнокова №21Б и №75 будут установлены знаки «Движение запрещено».

Аналогичный знак установят на ул.Катерной на выезде к Южному молу.

Действие запрета не распространяется на спецтранспорт и автомобили лиц, проживающих на данной территории.

Штраф за проезд под знак 3.2 «Движение запрещено» — 500 рублей.