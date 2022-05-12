В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода

Строительство трех экотехнопарков для обработки, утилизации и размещения мусора в Белогорском, Сакском и Ленинском районах Крыма будет реализовано на средства федеральной субсидии.

Строительство трех экотехнопарков для обработки, утилизации и размещения мусора в Белогорском, Сакском и Ленинском районах Крыма будет реализовано на средства федеральной субсидии.

Проект, входящий в состав национального проекта «Экология», в полном объеме профинансирует правительство России. Общая сумма строительства составит 8,26 миллиардов рублей. Финансирование рассчитано на три года: с 2022 по 2024-й.

По предварительным данным, которые могут быть скорректированы после заключений госэкспертизы на проектную документацию, стоимость строительства экотехнопарка мощностью в 500 тысяч тонн отходов в год в Белогорском районе составит 4,4 млрд рублей; завода на 160 тысяч тонн мусора в год в Ленинском районе Крыма — 2 млрд рублей; экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн в год в Сакском районе — 1,85 млрд рублей.

Деньги из федерального бюджета будут направляться в Министерство природных ресурсов и экологии России, откуда после получения заявок от правительства Крыма — в министерство финансов республики. Обязанности по мониторингу строительства возлагаются на публично-правовую компанию «Российский экологический оператор».

Одним из условий соглашения является использование на вновь строящихся предприятиях оборудования российского производства.

Совокупная мощность заводов составит 860 тысяч тонн в год. Проект позволит создать более тысячи рабочих мест.

В Севастополе аналогичные проблемы с мусором и свалками будут решать при помощи концессионного соглашения. Вместе с Российским экологическим оператором город станет участником проекта по строительству современного технологического комплекса с полным циклом переработки отходов. Общий объем инвестиций оценивается в 2,2 млрд рублей.