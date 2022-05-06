За два миллиарда рублей из свалки отходов в Первомайской балке сделают экотехнопарк по переработке мусора

Проблемы мусора в Севастополе обещают решать в приоритетном порядке при помощи концессионного соглашения с Российским экологическим оператором: город станет участником проекта по строительству современного технологического комплекса с полным циклом переработки отходов.

Проблемы мусора в Севастополе обещают решать в приоритетном порядке при помощи концессионного соглашения с Российским экологическим оператором: город станет участником проекта по строительству современного технологического комплекса с полным циклом переработки отходов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудили дорожную карту по созданию в Севастополе современной системы сортировки, переработки и размещения отходов на площадке полигона ТКО «Первомайская балка». Инвестиционный проект по созданию экотехнопарка на территории Севастополя будет реализован на основе концессионного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы правительства города. Деньги на строительство комплекса глубокой переработки отходов выделяет публично-правовая компания «Российский экологический оператор», которая была создана по указу президента России в 2019 году.

«Население города растет, растет и количество отходов. Наш единственный полигон принимает около 190 тысяч тонн ТКО. Объекты обработки и утилизации на территории города Севастополя отсутствуют. Без современной системы сортировки, переработки и размещения отходов существование города федерального значения дальше просто невозможно», — отметил губернатор.

По его словам, чтобы осуществить этот сложный проект, нужен надежный партнер.

«У РЭО есть уникальный опыт в реализации подобных проектов в других городах нашей страны», — сказал М.Развожаев.

Строительство перспективного объекта обращения с ТКО в Севастополе полностью обеспечит достижение показателей нацпроекта «Экология», предусмотренных на 2030 год, уже в 2024 году. Мощность КПО «Первомайская балка» будет достигать 250 тысяч тонн в год, более половины отходов пойдет на утилизацию. На объекте планируется использовать передовые российские технологические решения, которые позволят минимизировать количество отходов, направляемых на захоронение, и максимально вовлечь во вторичный оборот извлекаемые на объекте материалы.

«Проект будет реализован на основе концессионного соглашения за счет средств, полученных от размещения облигационного займа, а также средств федерального проекта. Общий объем инвестиций оценивается в 2,2 млрд рублей», — сказал Д.Буцаев.

В настоящее время идет выполнение проектно-изыскательских работ по строительству мусороперерабатывающего завода на территории Севастополя. До конца 2022 года будет выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ.

Справка

«Первомайская балка» — единственный объект размещения твердых коммунальных отходов в Севастополе. Полигон расположен на земельном участке площадью 206,6 тысяч кв м в районе 15 км автодороги Р-27 Севастополь – Инкерман. Объект находится в ведении Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь».