Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлят, а к мнению жителей прислушаются

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, состоявшегося 17 марта 2022 года.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, состоявшегося 17 марта 2022 года.

Правительству поручено продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете.

Кроме того, кабмину необходимо проработать вопрос о продлении срока реализации указанной программы на перспективу до 2030 года. Сделать это необходимо до 30 декабря, Ответственным за исполнение Владимир Путин назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Правительству страны совместно с органами государственной власти Республики Крым и Севастополя поручено обеспечить сохранение общего объема финансирования мероприятий по формированию на территориях субъектов полуострова комфортной среды для жизни населения. Для этого нужно использовать лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, применять новые архитектурные решения, а также учитывать мнения и предложения жителей, подчеркнуто в документе.

Отдельным пунктом Промсвязьбанку поручено до 1 октября 2022 года открыть в Крыму свои филиалы и заняться кредитованием предприятий сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслей.

Перечень утвержденных поручений опубликован на сайте Кремля 8 апреля.