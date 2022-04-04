Промсвязьбанк заработал в Крыму

Банковские услуги бизнесу и населению полуострова начал предоставлять банк, входящий в десятку крупнейших банков России.

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Подать заявку на кредит в ПСБ можно через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае.

ПСБ является универсальным банком. Основан в 1995 году, входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов.