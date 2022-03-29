Денег на разрушающийся Петропавловский собор нет

Уникальный собор Святых Петра и Павла находится в аварийном состоянии и нуждается в немедленной реконструкции.

Уникальный собор Святых Петра и Павла находится в аварийном состоянии и нуждается в немедленной реконструкции.

Все хотят помочь

По периметру храм огорожен сигнальными лентами — это опасная зона. Фасад здания, колонны, внутренние стены испещрены глубокими трещинами. Бросается в глаза ярко-красная крыша объекта культурного наследия (ОКН) из профнастила. А вместо старинных оконных деревянных рам вставлены пластиковые.

— У нас было несколько мест в храме, где происходило выпадение камней, все это мы более-менее привели в порядок, — рассказал настоятель Петропавловского собора отец Георгий.

По его словам, состояние здания не аварийное, но есть места, где нужно провести ремонт. Еще в 2013 году силами религиозной общины было заказано комплексное обследование храма. Занимался этим крупный крымский институт. По итогам исследований было выдано заключение, что здание достаточно прочное и стоять будет долго. Тем не менее отец Георгий признает, что некоторые части объекта культурного наследия требуют восстановления, но на это у прихода нет средств.

— При Украине у нас было все готово: и проект, и даже обсуждался подрядчик, а потом все поменялось. Теперь такие работы стоят настолько дорого, что у нас нет никакой возможности даже проект сделать. Мы обращаемся в разные инстанции, в первую очередь, в Патриархию, в Министерство культуры, к городским властям. Все хотят помочь, но пока все тщетно, — уверяет настоятель.

С миру по нитке

Замену некоторых архитектурных деталей на современные о.Георгий объяснил тем, что исторический вид собора, который за свое двухсотлетнее существование трижды разрушался и восстанавливался, сейчас определить сложно. Первый храм был деревянным, потом построили каменный. Он был полностью разрушен в Первую оборону Севастополя: тогда остались только стены. Во время Великой Отечественной войны храм снова разрушили.

Собор был передан общине в 2006 году и, по словам настоятеля, сразу пришлось менять оконные рамы: «Ставни взламывались, а в храм совершались регулярные проникновения». Для защиты церковного имущества было принято решение сделать роллеты. Установили то, что жертвовали. Какие были окна — такие и поставили.

«Крыша была настолько худая, что по стенам и на пол все текло и капало». Ее заменили в 2011 году. И ее сделали из того, что предложили спонсоры.

С просьбой о помощи прихожане неоднократно обращались и в благочиние, и в горадминистрацию (теперь в городское правительство), и в Севнаследие, и в Министерство культуры. Почти ежегодно готовили заявки на участие в госпрограммах.

— Без государственных средств храм не восстановить. Церковь сама не сможет. Продолжаем работать совместно. Предприняли последнюю попытку в декабре 2021 года. Подготовили с Севнаследием и отправили документы, но, как я понимаю, в такое непростое время, видимо не до восстановления будет теперь, — объяснил настоятель.

Попытки добыть средства продолжаются

В Севнаследии «Севастопольской газете» подтвердили слова о.Георгия, что деньги на реконструкцию храма община пытается добыть всеми возможными способами.

Управлением в 2016 и 2021 годах проведены обследования и фотофиксация состояния объекта культурного наследия. По результатам осмотра состояние ОКН в 2021 году выявлено неудовлетворительное, часть конструкций объекта местами в аварийном состоянии.

В 2018 году религиозной организацией был подан на рассмотрение пакет документов в финансово-хозяйственное управление Московской Патриархии для финансирования проектных работ. Но объект не попал в число финансирования.

При содействии Севнаследия в 2019 году представители религиозной организации подали заявку на включение мероприятий по сохранению ОКН в госпрограмму «Развитие культуры и туризма», но и она была отклонена.

Управление по охране памятников неоднократно ходатайствовало о включении работ по сохранению Петропавловского собора в государственную программу «Развитие культуры и туризма».

Будем надеяться, что предпринятая Севнаследием и православной общиной в 2021 году попытка получить необходимые на реставрацию средства все-таки увенчается успехом.

Храмовый сквер

Удручающе выглядит и храмовый сквер — без сомнения один из любимых в Севастополе. Расположенный у Петропавловского собора, культовому заведению, как выяснилось, сквер не принадлежит.

В 2020 году это общественное пространство собирались отремонтировать, но проект не выдержал критики. Общественникам высказали претензии относительно концепции сквера, озеленения, качества материалов, но главное — проектировщики не учли факт существования в сквере охранной зоны объекта культурного наследия — собора Петра и Павла.

Проект отправили на доработку, а деньги, выделенные на реконструкцию, направили на другой объект.

История

Собор является образцом архитектуры эпохи русского классицизма и выполнен в стиле древнегреческого храма Тезея в Афинах. Архитектор В.А. Рулев. Освящен 5 сентября 1814 года. Во время войны 1854-55 годов здание сильно пострадало. Было восстановлено в 1888 году на средства купцов Максимова и Кундышева-Володина и освящено 17 декабря 1889 года.

После революции здесь размещался городской архив.

Во время Великой Отечественной собор выстоял и был отремонтирован трестом «Севастопольстрой», приспособившим его под свой клуб. С 1946 по 1957 годы в нем размещался театра им.Луначарского, затем — городской дом культуры. Летом 2006 года собор передан церковной общине.