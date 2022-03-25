Вместо одного сквера отремонтировали другой

Ремонт сквера у собора Петра и Павла на Центральной горке, который должны были выполнить еще в 2020 году, перенесен на неопределенный срок.

Ремонт сквера у собора Петра и Павла на Центральной горке, который должны были выполнить еще в 2020 году, перенесен на неопределенный срок.

Так ответили «Севастопольской газете» в департаменте городского хозяйства. Сложившуюся ситуацию в горхозе объяснили необходимостью доработать проектно-сметную документацию, разработанную ООО «Технодорпроект» по требованию Севнаследия.

Речь идет об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Петропавловский собор». Напомним, что разработкой именно этого раздела проекта занималось ООО «Приоритет». При этом акт государственной историко-культурной экспертизы технической документации в части мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия был опубликован на портале правительства Севастополя в разделе «Историко-культурная экспертиза».

Таким образом, сроки разработки документации сместились, что сдвинуло и сроки выполнения строительно-монтажных работ. В результате, было принято решение исключить сквер у собора Петра и Павла из перечня объектов благоустройства на 2020 год. Но для достижения показателей федеральной программы благоустройства исключенный объект заменили на капремонт сквера на ул.И.Голубца. Решение по такой замене было принято на заседании межведомственной рабочей группы по формировании комфортной городской среды.

«На сегодняшний день, финансирование на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту не предусмотрено. В случае выделения дополнительного финансирования департаментом городского хозяйства города Севастополя будет рассмотрена возможность выполнения работ по капитальному ремонту сквера у собора Петра и Павла», - сообщили в горхозе.