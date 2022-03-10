Возле новых зданий МРЭО и миграционной службы построят столовую

Специальное быстровозводимое сооружение стоимостью 22,5 миллиона рублей возведут на ул.Паршина, 29.

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Севастополю объявил тендер на поставку сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения, с размещением в нем служебных помещений. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен произвести поставку и монтаж объекта в течение 20 календарных дней с момента получения заявки от заказчика, но не позднее 1 сентября 2022 года. Сооружение общей площадью 581,98 квадратных метров будет разделено на пять служебных помещений.

При подготовке проекта подрядчику необходимо учесть наружное и внутреннее искусственное освещение помещения, возможность видеонаблюдения за территорией по периметру и внутри; сооружение системы водоснабжения и водоотведения; неровности ландшафта при его возведении; возможность изготовления конструкций непосредственно на рабочей площадке, и наличие собственного оборудования для монтажа.

Победителя аукциона определят 14 апреля.

Ранее пресс-служба департамента транспорта сообщала, что с 14 февраля в схему движения автобусного маршрута №71 «Сапун-гора – пл. Нахимова» в прямом и обратном направлениях включается новый остановочный пункт на ул.Паршина — «МРЭО», в дальнейшем переименованный в «Паспортный», поскольку туда же переехало и с 21 февраля оказывает государственные услуги Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Севастополю.