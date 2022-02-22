Вся миграционная служба переехала на ул.Паршина

Управление по вопросам миграции УМВД, а также отделы по вопросам миграции ОМВД России по всем районам города оказывают государственные услуги по адресу: Севастополь, ул. Паршина, д. 29.

Управление по вопросам миграции УМВД, а также отделы по вопросам миграции ОМВД России по всем районам города оказывают государственные услуги по адресу: Севастополь, ул. Паршина, д. 29.

График работы:

Понедельник: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00;

Вторник с 9.00 до 19.00;

Среда: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00;

Четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00;

Пятница: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 16.45;

Суббота: с 9.00 до 13.00.

Телефоны:

ОВМ ОМВД России по Балаклавскому району: 8 (8692) 73-82-66

ОВМ ОМВД России по Гагаринскому району: 8 (8692) 73-82-81

ОВМ ОМВД России по Ленинскому району: +7 (999) 4290169

ОВМ ОМВД России по Нахимовскому району: 8 (8692)73-82-91