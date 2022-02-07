Новый директор департамента сельского хозяйства и рынков — из Ярославля

О назначении на должность директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой губернатор Михаил Развожаев сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

О назначении на должность директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой губернатор Михаил Развожаев сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Последнее время Наталия Николаевна работала в СВЗ (с 2021 года — заместитель директора ГУП «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод», ред.), специалист опытный. Прошу любить и жаловать! Наталии Николаевне досталось непростое направление, поэтому давайте — вникайте, включайтесь во все процессы. Уверен, много времени на изучение не понадобиться, — представил новую подчиненную губернатор, проводивший мероприятие в онлайн-формате.

О Н.Скорюковой известно, что она родилась в Ярославле в 1970 году, в 1991-м закончила там техникум железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет», а в 2000-м году — Институт управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2018 году прошла повышение квалификации в Госакадемии промышленного менеджмента им.Пастухова. С 2016 по 2021 год занимала должность начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Ярославля.

Предыдущий директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников с ноября 2021 года под домашним арестом. Он обвиняется в превышении полномочий. В.Кирпичников признал вину и сотрудничает со следствием.