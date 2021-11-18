Кирпичников признал вину и сотрудничает со следствием

Бывшему директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя предъявлено обвинение в превышении полномочий. От отправлен под домашний арест до 10 января.

Бывшему директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя предъявлено обвинение в превышении полномочий. От отправлен под домашний арест до 10 января.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, в ходе допроса фигурант уголовного дела свою вину в содеянном признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами 18 ноября по ходатайству следователя Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнила пресс-служба суда, «К. обвиняется в совершении умышленных преступлений против государственной власти, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет».

Следствием установлено, что осенью прошлого года чиновник заключил договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и на набережной Корнилова. Указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов.

«Умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя, что выразилось в недополучении денежных средств в течение длительного периода времени на общую сумму более одного миллиона рублей при размещении указанных по его согласованию объектом НТО. Нарушения законодательства были выявлены прокуратурой города Севастополя во взаимодействии с оперативными службами», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

16 ноября бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя Вадима Кирпичникова задержали правоохранители. Неделей ранее у него закончился должностной контракт, который правительство города не стало продливать.