Байдарскую долину наконец-то начинают газифицировать

О планах в самое ближайшее время начать процесс газификации трех сел Байдарской долины сообщил глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш.

Речь пока идет о селах — Орлином, Новобобровке и Широком, с перспективой в конечном итоге газифицировать все населенные пункты муниципального округа.

Когда же «голубое топливо» дойдет в эту часть Севастополя, пока никто сказать не может. Но уже теперь очевидно, что проекты газификаци, выполненные в 2018 году, устарели и не учитывают появившиеся новые улицы в селах Байдарской долины.

Как пояснил А.Богуш, это вовсе не означает, что не включенные в проект участки не будут газифицированы. Информацию по невошедшим адресам сейчас следует уточнить и передать в специально созданный по поручению губернатора штаб газификации.

Комментируя эту ситуацию «Севастопольской газете», муниципальный руководитель посоветовал адресовать вопрос об устаревших проектах заказчику — Единой дирекции капитального строительства, которая и должна решить дальнейшую судьбу оказавшихся вне газификации домовладений.

Остальные села долины попали в следующий этап газификации. А прокладка магистральной трубы от села Терновка до села Передовое — это отдельный этап. Газовую трубу высокого давления придется тянуть примерно 15 километров через леса, горы и ущелья.

Есть еще четвертый, пятый и даже шестой этапы газификации сел Байдарской долины и ЮБК. Но даты окончания работ и цифры затрат с 2015 года менялись не раз, поэтому получить единую картину, что, когда и за сколько будет сделано, неспециалисту невозможно.

Зато по началу газификации четко известно, что селами Широкое и Новобобровка займется севастопольский подрядчик — ПАО «Севастопольгаз», а Орлиным — фирма из Керчи — ООО «Дельта Строй Сервис», сообщили в Орлиновском муниципальном округе. Заметим, что основным заказчиком у керчан является Севастопольгаз, а контракт на Широкое, размещенный на портале госзакупок, почему-то заключен с ООО «Байдар-бетон».

Последовательность газификации на сегодняшний день такова: сначала будет выполнена разводка газопровода низкого давления по улицам, а уже потом в села заведут газовую магистраль высокого давления и наполнят ее газом.

Смогут ли жители минимизировать затраты на подключение домов к газу, еще не понятно.

— Надеюсь, что перед началом работ мы проведем встречу с представителями Единой Дирекции капитального строительства и подрядчиками. Думаю, у жителей сел будет очень много вопросов, в том числе о конкретных сроках, когда же наконец в Байдарскую долину придет газ, — сообщил глава муниципального округа.

Давний вопрос

Проблема газификации Байдарской долины решается еще с начала 21 века. Так, в октябре 2004 года «Севастопольская газета» сообщала о планах Севастопольской городской государственной администрации завершить газификацию сел Байдарской долины уже в 2005 году.

Еще ранее «голубое топливо» предполагалось поставлять в Байдарскую долину от нового газопровода на Ялту через заповедную айпетринскую яйлу. Однако потом было принято решение изменить маршрут прокладки и тянуть трубу из Родного (Терновки).

И еще одна интересная информация. Почему-то при подведении итогов выполнения программы ФЦП за 2021 год 18 января Минэкономразвития указало в перечне выполненных работ также газификацию сел Байдарской долины, которую пока только собираются начинать.