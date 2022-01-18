В Минэкономразвития России подвели итоги реализации ФЦП по Крыму и Севастополю за 2021 год

Фактическое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% — у Севастополя, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Фактическое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» в 2021 году составило 96,4% у Республики Крым и 90% — у Севастополя, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Общий объем финансирования программы в завершившемся году — 59,6 млрд рублей, из них на Севастополь приходится 18,8 млрд рублей. Всего введено 88 объектов — 69 в Республике Крым и 19 — в Севастополе.

В рамках реализации ФЦП в течение 2021 года были созданы и введены в эксплуатацию седьмой этап трассы «Таврида», два детских сада и подстанция скорой медицинской помощи в Севастополе, реконструировано футбольное поле в Инкермане.

Почему-то Минэкономразвития указало в перечне выполненных работ и газификацию сел Байдарской долины, которая пока только начинается.

По итогам реализации ФЦП в 2021 году субъекты не использовали 3,1 млрд рублей из федерального бюджета (Севастополь — 1,9 млрд рублей). Большая часть этих средств останется в регионах для завершения строительства и ввода объектов.

«Минэкономиразвития РФ создало все условия для исполнения задач федеральной целевой программы – вместе с регионами был скорректирован график ввода объектов, сделаны переброски средств там, где была критическая ситуация по срокам. Исполнение лучше, чем в 2020 году, однако по-прежнему есть, куда стремиться», — отмечает Сергей Назаров, заместитель Министра экономического развития РФ, курирующий блок.

В 2022 году федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю была преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития региона мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы.

На установочном селекторном совещании с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком и профильным заместителем губернатора Севастополя Алексеем Парикиным замминистра поручил составить помесячный график работ по мероприятиям реализуемым в рамках госпрограммы и их оплат в текущем году.

Минэкономразвития планирует усилить контроль над исполнением графика работ, говорится в сообщении.