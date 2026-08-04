В Херсонесе отремонтируют поврежденные штормом века лестницу и смотровую

На берегу у базилики 1935 года запланированы работы по укреплению подпорной стены, восстановлению парапета смотровой площадки, замене поврежденных ступеней и маршей лестницы.

Историко-культурной экспертизой выдано положительное заключение по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения, находящихся в непосредственной близости от намеченных работ. В их числе: «Базилика 1932 года», «Базилика 1935 года», «Хозяйственный комплекс рыбопромышленника», «Дом винодела», «Дом красильщика тканей», выявленного объекта археологического наследия «Городище Херсонеса Таврического».

Море, ветер и морозы разрушают скалы береговой линии Херсонеса. Особенный урон нанес шторм 2023 года, когда прибоем была разрушена смотровая площадка, прилегающая к ней лестница и подпорная стена, удерживающая насыпную дамбу.

Для защиты береговой линии от дальнейшего разрушения и размыва культурного слоя, а также сохранения кладок памятников, расположенных на побережье, специалисты предложили провести ремонт и благоустройство разрушенного сооружения. «Эти работы не являются новым строительством — это ремонт уже существующих объектов благоустройства, пострадавших из-за разрушения берега», — отмечено в документе.

Подобные работы в этом месте проводились в 2008 году — после ноябрьского шторма 2007 года.

Сейчас в рамках ремонта и благоустройства нужно расчистить основание лестницы и смотровой от морского песка и разрушенных элементов скалы. В дальнейшем скальную породу укрепят анкерами. По фасаду смотровой площадки соберут ригель из металлической арматуры и зальют бетоном. Восстановят поврежденные части бутового парапета смотровой площадки, заменят ступени и лестничные марши.