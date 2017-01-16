Сладким Новый год для сельских ребят сделала РОО «Мы — севастопольцы»

Новый год — это, прежде всего, детский праздник. Все малыши ждут подарков, волшебства, Деда Мороза, елку и яркие праздники с песнями и хороводами. Конечно, подарить им это могут только взрослые. Руководители общественной организации «Мы — севастопольцы» каждый год становятся для маленьких горожан волшебниками, которые приносят праздник.