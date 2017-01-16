Антон Брачев: благодаря поддержке Павла Лебедева я смог достичь высоких результатов
Более 1,8 млн рублей выделено Павлом Лебедевым для поддержки перспективных севастопольских спортсменов и их тренеров. Среди них титулованный супертяжеловес, член сборной России по дзюдо Антон Брачев. 2016 год стал для севастопольского мастера татами удачным, на его счету — победы и призовые места на чемпионате мира среди военных, Кубка Европы, клубном первенстве континента, чемпионате России, международных и всероссийских турнирах.
Спорт |
14 января 2017, 22:23