Новости Севастополя

На Крещение купайтесь, где положено!

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16 января 2017, 16:28
Водолазы МЧС России Севастополя обследуют морское дно в местах, где будут проводиться Крещенские купания.
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Обновлено 16 января в 16:28
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