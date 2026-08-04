Трагедия в селе Хмельницком

В Севастополе военнослужащий застрелил четырех человек, еще четверо ранены.

О происшествии сообщил утром 4 августа губернатор города Михаил Развожаев: «В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет».

Стрелок задержан. Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают всё возможное для их спасения.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ГУП «Севэлектроавтотранс» утром сообщал, что из-за перекрытия дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое возможны отклонения в графике движении общественного транспорта. В девять утра движение было восстановлено.