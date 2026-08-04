Госпиталю нужны врачи, медсестры и санитары
Медикам, желающим встать на защиту Родины, военно-морской госпиталь в Севастополе предлагает заключить добровольческий контракт. Работа только по специальности!
Врачей и медицинских сестер набирают в медицинский отряд для усиления полевых госпиталей в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.
Контракты срочные — 12 месяцев (для узких специалистов рассмотрим шестимесячные), оформление через военкомат, статус ветерана боевых действий, участника СВО, достойное денежное вознаграждение, питание, место проживание и военная форма.
Госпиталь набирает врачей по специальности: хирургия, травматология, анестезиология-реанимация, оториноларингология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, неврология, инфекционные болезни. Для специалистов без ординатуры есть вакансии врачей общей практики.
Специалисты со средним медицинским образованием: фельдшера, медицинские сестры (особенно анестезистки и операционные).
Нужны санитары-мужчины для переноски раненных, при этом уверенные пользователи ПК.
Вознаграждение:
— врачи от 294 тысяч рублей в месяц;
— средний медицинский персонал от 259 тысяч руб;
— младший медицинский персонал — от 247 тысяч руб.
При подписании контракта подъемные — 44800 руб, оплата билетов от военкомата для проезда в Севастополь.
Ты нужен! Звони: +7 (978) 063-07-77, Андрей Андреевич