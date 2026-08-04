Госпиталю нужны врачи, медсестры и санитары

Медикам, желающим встать на защиту Родины, военно-морской госпиталь в Севастополе предлагает заключить добровольческий контракт. Работа только по специальности!

Врачей и медицинских сестер набирают в медицинский отряд для усиления полевых госпиталей в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.

Контракты срочные — 12 месяцев (для узких специалистов рассмотрим шестимесячные), оформление через военкомат, статус ветерана боевых действий, участника СВО, достойное денежное вознаграждение, питание, место проживание и военная форма.

Госпиталь набирает врачей по специальности: хирургия, травматология, анестезиология-реанимация, оториноларингология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, неврология, инфекционные болезни. Для специалистов без ординатуры есть вакансии врачей общей практики.

Специалисты со средним медицинским образованием: фельдшера, медицинские сестры (особенно анестезистки и операционные).

Нужны санитары-мужчины для переноски раненных, при этом уверенные пользователи ПК.

Вознаграждение:

— врачи от 294 тысяч рублей в месяц;

— средний медицинский персонал от 259 тысяч руб;

— младший медицинский персонал — от 247 тысяч руб.

При подписании контракта подъемные — 44800 руб, оплата билетов от военкомата для проезда в Севастополь.

Ты нужен! Звони: +7 (978) 063-07-77, Андрей Андреевич