Запугали и обманули

Наибольший ущерб понес 50-летний мужчина, лишившийся 446 тысяч рублей. Он нашел объявление о продаже «европейского автомобиля», связался с продавцом через сайт и мессенджер, перевел задаток. Продавец исчез вместе с деньгами.

Вторая по размеру потеря у 20-летней девушки. В течение пяти дней ее обрабатывали «сотрудники Госуслуг» и «полицейские», запугивая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ и требуя «задекларировать» накопления. Поверив в серьезность обвинений, девушка перечислила мошенникам 321 тысячу рублей.

Остальные пострадавшие попадались на банальном, но действенном приеме — оплата несуществующего товара. 39-летний мужчина заказал дизельное топливо на интернет-площадке и перевел 77 тысяч рублей, но груз так и не получил. 44-летняя женщина решила купить электросамокат, отправила продавцу 55 тысяч и осталась без покупки. 58-летняя горожанка перевела 30 тысяч за корни пионов, которые ей никто не выслал. Замыкает печальный список 73-летняя пенсионерка: она хотела купить железнодорожные билеты, но зашла на фишинговый сайт и потеряла свои деньги.

Полиция Севастополя обращает внимание граждан: звонок с требованием перевести деньги на «безопасный» счет — это классический признак мошенничества. Ни один госорган не решает финансовые вопросы граждан по телефону. А при дистанционных покупках лучше использовать систему безопасных сделок, особенно если продавец давит на срочность или торопит с решением.

Прежде чем расстаться с деньгами, остановитесь и перепроверьте информацию. Мошенники делают ставку на панику и спешку — ваше спокойствие и здравый смысл станут лучшей защитой от их схем.