На шести заправках топливо в свободной продаже

Утром 30 июня в Севастополе на шести заправках сети «АТАН» топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra появилось в свободной продаже.

Перечень этих АЗС опубликовал в соцсети губернатор Михаил Развожаев:

— АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

— АЗС 66 Камышовское шоссе, 12б (АИ-95 Ultra);

— АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

— АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra);

— АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

— АЗС 166 Камышовское шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).

В Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Севастопольцы выкладывают в соцсетях чеки после заправки автомобиля: стоимость ДТ Ultra — 199 руб./литр.

На заправках сети «ТЭС» топливо в Севастополе продолжают отпускать по QR-кодам, полученным накануне по лотерее в специальном интернет-боте. Продают по 20 литров конкретной марки топлива только в бензобак конкретного автомобиля при предъявлении этого QR-кода. Если не успел заправиться, полученный код в конце дня аннулируется.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.