Планируют увеличить лимит провоза топлива через Крымский мост

«Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве с 23 июня. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков», — цитирует сообщение ТАСС.

На крымских АЗС с 21 июня прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

Сейчас в легковом автомобиле по мосту можно перевозить до 100 литров разрешенных жидкостей сверх топлива в баке — в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах, воду и другие жидкости. Грузовые автомобили через мост не пропускают.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.